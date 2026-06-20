Asesinaron a un joven e hirieron a una mujer: fueron baleados en un confuso suceso

Un joven, de 29 años, fue asesinado y una mujer, de igual edad, sufrió heridas, al ser agredidos a balazos en un confuso suceso registrado en la capital de la provincia de Santa Fe.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fatal del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Walter Ignacio Carbonne, mientras que la herida es Ana Clara Giúdice.

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Según agregaron los informantes, el hecho, que aconteció días pasados, se produjo en el cruce de Gaboto y de Pedro de Vega, en Villa Hipódromo.

Trascendió que ambas personas debieron ser conducidas, de urgencia y a bordo de patrulleros, al Hospital Iturraspe, pero finalmente el hombre perdió la vida.

Heridas mortales

Carbonne murió al ser alcanzado por dos certeros impactos de arma de fuego (en la región intercostal derecha y en la pierna del mismo lado).

Giúdice, mientras tanto, resultó lesionada en la región torácica.

Por F.V.

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