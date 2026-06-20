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Sábado, 20 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
INVESTIGACIÓN

Asesinaron a un joven e hirieron a una mujer: fueron baleados en un confuso suceso

El caso ocurrió en la capital santafesina y la víctima fatal era un muchacho de 29 años.

Fernando Vázquez
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Un joven, de 29 años, fue asesinado y una mujer, de igual edad, sufrió heridas, al ser agredidos a balazos en un confuso suceso registrado en la capital de la provincia de Santa Fe.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fatal del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Walter Ignacio Carbonne, mientras que la herida es Ana Clara Giúdice.

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Según agregaron los informantes, el hecho, que aconteció días pasados, se produjo en el cruce de Gaboto y de Pedro de Vega, en Villa Hipódromo.

Trascendió que ambas personas debieron ser conducidas, de urgencia y a bordo de patrulleros, al Hospital Iturraspe, pero finalmente el hombre perdió la vida.

Heridas mortales

Carbonne murió al ser alcanzado por dos certeros impactos de arma de fuego (en la región intercostal derecha y en la pierna del mismo lado).

Giúdice, mientras tanto, resultó lesionada en la región torácica.

Por F.V.

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