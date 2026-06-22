Video brutal: motochorros asaltaron a una mujer que acababa de dejar a su hijo y a un amiguito en una casa

Un violento episodio de inseguridad sacudió este sábado al barrio Divino Rostro de Mar del Plata, donde una mujer fue interceptada por motochorros armados segundos después de haber dejado a su hijo y a un amigo en una casa.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:40 en Matheu al 1300 y quedó registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran la secuencia completa del asalto, que terminó con los ladrones escapando tanto con el teléfono celular de la víctima como con su automóvil, un Volkswagen Up.

Según se observa en el video, la conductora había estacionado frente a una casa para que descendieran los dos niños. Luego de abrirles la puerta, aguardó a que ingresaran al domicilio junto con la madre de uno de ellos, propietaria de la vivienda.

Cuando los menores ya se encontraban a salvo dentro de la casa y la mujer permanecía en el vehículo preparándose para continuar su camino, aparecieron los delincuentes: uno de ellos descendió de la motocicleta, abrió la puerta del auto y la amenazó con un arma de fuego.

La víctima reaccionó de inmediato y salió corriendo para alejarse del agresor. En medio de la desesperación perdió el equilibrio y cayó al suelo, mientras el ladrón continuaba exigiéndole sus pertenencias. "Llevate todo, llevate todo", se escucha gritar a la mujer.

Inicialmente, todo indicaba que los delincuentes se retirarían únicamente con el teléfono celular. Sin embargo, la situación escaló cuando el conductor de la moto abandonó el rodado, se subió al Volkswagen Up y huyó con el vehículo de la víctima.