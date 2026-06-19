¡VIDEO! Así un taxista atacó a una modelo por "porteña" y quedó imputado

Una violenta situación de maltrato urbano y discriminación terminó en las últimas horas con un taxista imputado en la Justicia de Mar del Plata. El hombre fue formalmente notificado sobre el inicio de una causa penal en su contra, luego de haber agredido verbal y físicamente a una pasajera que acababa de llegar a la ciudad balnearia.

La denuncia fue radicada formalmente por la modela atacada en la Oficina de Composición Temprana de Conflictos Sociales, lo que activó una serie de medidas de prueba.

Abril Duhalde, modelo e influencer, viajó acompañada por su madre desde la ciudad de Buenos Aires. Al llegar a la Terminal de Ómnibus tomó un taxi. Según explicaron fuentes oficiales vinculadas al caso, la agresión se desencadenó de manera escalonada durante el trayecto hacia el hotel donde planeaban alojarse.

De acuerdo con el testimonio de la denunciante, las respuestas ásperas y la conducción temeraria del taxista generaron una profunda incomodidad y temor tanto en ella como en su madre. La hostilidad del chofer fue en aumento a medida que se aproximaban al destino asignado, según relató la modelo.

El punto crítico de la agresión se desató al momento de pagar la tarifa mediante una transferencia digital, cuando el coche se detuvo frente al hospedaje. Al notar que la joven requería que su madre le compartiera datos móviles para completar el pago, el chofer reaccionó con burlas y descalificaciones vinculadas al origen de la chica.

"El taxista empezó a burlarse de mí, diciendo que seguramente tenía un iPhone Pro Max pero que tenía que pedir datos prestados. También comenzó a discriminarme por mi acento, tratándome de cheta y soberbia", aseguró Abril.

La joven logró transferir el dinero correspondiente al viaje, pero el imputado sumó una nueva exigencia económica, un recargo extra de 2.000 pesos bajo el argumento de tener que bajar las valijas del baúl. Los insultos del chofer continuaban en plena vía pública.

La modelo, que sería sobrinanieta de Eduardo Duhalde, logró activar la cámara de su teléfono celular para filmar el ataque. El registro audiovisual, que se volvió viral en la plataforma TikTok, captó el instante en que el hombre, completamente fuera de sí, arrojó con violencia la cartera de la joven al suelo.

La joven atacada en Mar del Plata.

Causa

Además de los daños materiales a los objetos personales, se constató que existió un forcejeo y un empujón directo hacia la víctima al intentar apurarla para que descendiera del auto.

La contundencia de las imágenes y la repercusión pública obligaron a la intervención inmediata del fiscal Paulo Cubas, quien quedó a cargo de la investigación.

Por disposición judicial, Duhalde debió presentarse de forma presencial ante el área del Cuerpo Médico oficial para certificar de manera legal cada una de las lesiones sufridas. La carátula provisional impuesta al agresor contempla los delitos de lesiones leves y daños materiales.

El avance de las actuaciones policiales permitió identificar la unidad y notificar al imputado en su propio domicilio sobre la formación de la causa. Por su parte, el abogado de la víctima solicitó formalmente a las autoridades de transporte locales la suspensión inmediata de su habilitación profesional para manejar.

La denunciante expresó su profundo alivio por no haber estado sola al momento de sufrir la agresión en la calle. "Esta persona no está en condiciones de transportar pasajeros. Deberían sacarle la licencia y hacer un tratamiento psicológico", consideró.