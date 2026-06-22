Un joven quedó con parálisis permanente luego de ser baleado en el cuello por su mejor amigo en Mar del Plata

Un grave episodio de violencia generó conmoción en la ciudad de Mar del Plata, cuando un joven, llamado Elías Ezequiel Lezcano, de 20 años, permanece internado en estado crítico luego de recibir un disparo en el cuello que le provocó una parálisis permanente.

El impactante ataque ocurrió el pasado viernes por la tarde en el barrio General Pueyrredón. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, horas antes del episodio ambos jóvenes habían mantenido una fuerte discusión a través de mensajes de WhatsApp.

Según el relato de familiares, luego de ello, Lezcano fue hasta la casa del sospechoso acompañado por un amigo. Al llegar a la propiedad, ubicada en la zona de las calles Gutenberg y República de Cuba, el acusado abrió la puerta y efectuó un disparo que impactó directamente en el cuello de la víctima.

Tras el ataque, el agresor escapó del lugar y permanece prófugo. Mientras tanto, el joven herido fue asistido de inmediato y luego lo trasladaron de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde continúa internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

Los médicos confirmaron que la lesión sufrida le provocó una parálisis permanente. Su estado de salud sigue siendo delicado y permanece bajo monitoreo constante de los profesionales de la salud.

Ante esto, la investigación permitió identificar rápidamente al presunto autor del disparo. Durante el sábado se realizó un allanamiento para intentar localizarlo, aunque el procedimiento no arrojó resultados positivos. Las fuerzas de seguridad continúan con las tareas de búsqueda para lograr su captura.

El dolor de la familia y el reclamo de justicia

La madre de Elías, Valeria, expresó su angustia e indignación por lo ocurrido y aseguró que el sospechoso mantenía una relación muy cercana con su hijo. "Lo traté como un hijo. Era supuestamente el mejor amigo de Elías y nos pagó de esta manera", aseguró la mujer al referirse al joven acusado.

Además, reclamó una rápida intervención de la Justicia. "Tenemos dolor e impotencia. No puede ser que mi hijo esté postrado en una cama y él subiendo fotos como si nada, sonriendo. Lo único que pedimos es que la Justicia haga algo y que esto no quede impune", sostuvo.

La causa se encuentra en plena etapa investigativa y es analizada bajo la calificación de lesiones graves o tentativa de homicidio, una situación que podría modificarse a medida que avance la investigación y se determinen las circunstancias exactas que rodearon el ataque.