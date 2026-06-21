¡VIDEO! Así secuestran en Once ropa "trucha" de contrabando por $123 millones

Un masivo operativo de control contra el contrabando de indumentaria textil terminó con el secuestro de más de 13 mil prendas de vestir y 250 pares de zapatillas en el barrio porteño de Balvanera, en la zona conocida como Once.

La mercadería incautada posee un valor de mercado estimado en 123 millones de pesos y era distribuida en una presunta red de venta mayorista que operaba de manera irregular.

Allanamientos simultáneos en la zona de Plaza Miserere

Los procedimientos se ejecutaron en forma simultánea en la galería "La Juanita", ubicada sobre la Recova de la avenida Pueyrredón, casi esquina Rivadavia.

Las acciones judiciales se desencadenaron tras una exhaustiva investigación de la Unidad Técnico Operativo Judicial del Ministerio de Seguridad de la Ciudad (UTOJ).

El despliegue territorial en los nueve comercios estuvo coordinado por personal de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales (DIOC) de la Policía de la Ciudad.

El operativo contó además con el apoyo de dos grupos de contención y la participación de verificadores especializados de la Dirección General de Aduanas.

Controles aduaneros e infracciones al Código Aduanero

Los inspectores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) determinaron que los productos eran comercializados eludiendo los controles fiscales obligatorios.

Esta maniobra de evasión y distribución representa una abierta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero argentino.

Con las pruebas recolectadas por las fuerzas de seguridad durante las tareas de inteligencia previas, la Justicia ordenó avanzar con los allanamientos.

Las órdenes correspondientes fueron libradas por el Juzgado en lo Penal Económico 1, conducido por el magistrado Ezequiel Berón de Astrada.