Crimen y misterio: asesinaron a un joven a puñaladas en Balvanera

Un brutal crimen tuvo lugar en el barrio de Balvanera, en donde efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron el cuerpo de un joven de 29 años asesinado a puñaladas. Aún se desconoce la causa que desencadenó el trágico hecho.

La víctima fue hallada alrededor de las 4:50 de este viernes en el cruce de las calles Estados Unidos y Pichincha por un transeúnte que pasaba por el lugar, según reportó la agencia Noticias Argentinas.

De inmediato, el hombre dio aviso a la Policía que arribó al lugar al igual que personal médico. Según trascendió, el joven tenía múltiples heridas en el abdomen.

En la escena del crimen se observaron manchas de sangre que se extienden incluso sobre la senda peatonal, lo que indicaría que la víctima caminó o intentó desplazarse herida antes de desplomarse en el lugar donde trabajaron los investigadores.

Investigación

Por estas horas, efectivos de la Policía de la Ciudad y peritos de la Policía Científica realizan las tareas de relevamiento en la zona para determinar las circunstancias del hecho.

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad del área y toman declaraciones a posibles testigos. En paralelo, la policía busca el arma homicida. Interviene en el caso la Fiscalía Criminal y Correccional N°34.

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