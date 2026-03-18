Hotel tomado y en ruinas: encontraron basura, hacinamiento y peligro de derrumbe

Un operativo conjunto terminó con la clausura de un hotel en el barrio de Balvanera, donde las autoridades detectaron ocupación ilegal y un alarmante estado de deterioro edilicio.

La investigación la encabezó la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 11, a cargo de Nicolás Bernareggi, que ordenó una inspección integral en el inmueble ubicado sobre la avenida Rivadavia al 3100.

Del procedimiento participaron efectivos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, la Policía de la Ciudad y distintos organismos del Gobierno porteño.

Durante la inspección, los agentes comprobaron que parte del edificio estaba tomada de manera ilegal. Además, detectaron graves irregularidades en materia de seguridad, higiene y mantenimiento. Las imágenes lo confirman.

Entre las principales fallas, los peritos encontraron rajaduras visibles, vegetación que creció en la estructura y desprendimientos de revoque en la fachada que da a la vía pública. En el interior, constataron un marcado deterioro general.

Frente a este escenario, los organismos realizaron un censo de las personas que viven en el lugar y prohibieron el ingreso de nuevos ocupantes.

Por último, las autoridades ordenaron la clausura del hotel y avanzaron con las actas correspondientes, mientras continúa el seguimiento del caso.