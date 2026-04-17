Habló el adolescente apuñalado por una compañera a la salida de la escuela: "Me atacó por celos"

Luciano, el adolescente de 15 años que fue apuñalado por una compañera a la salida de la escuela, dialogó este viernes con Crónica y contó detalles de la agresión que sufrió.

"Lo hizo por celos porque me senté con una compañera", indicó que el joven y aclaró que no tenía ninguna relación afectiva con la agresora.

Además, aseveró: "Ella tuvo la intención de matarme. Pero después de eso me mandó una solicitud en Instagram para volver a seguirme y la bloqueé".

Por su parte, la madre del joven cuestionó el accionar de las autoridades de la institución educativa. "Del colegio nadie se comunicó conmigo. Ni siquiera fueron capaces de fijarse por qué estaba tirado en la esquina", criticó.

Cómo fue el ataque

El ataque se produjo el jueves frente a la Escuela Secundaria Ricardo Rojas, ubicada en la zona oeste del Gran Buenos Aires, cuando los estudiantes del turno mañana abandonaban el establecimiento. En ese contexto, la atacante se acercó por detrás a Luciano -compañero de curso- y lo apuñaló en el cuello con un cúter.

Todo quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, donde se observa a la joven acercarse a la víctima y agredirla de manera repentina.

Tras el hecho, el adolescente fue asistido por quienes se encontraban en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Castex, donde tras constatar que estaba fuera de peligro, recibió el alta.