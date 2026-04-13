Un hombre fue asesinado por unos sicarios mientras dormía en su casa en Rosario

Un nuevo episodio de violencia generó conmoción en la ciudad de Rosario, donde un hombre de 34 años fue asesinado a tiros mientras dormía en su vivienda, en un ataque sicario ocurrido en la zona sur. Además, un joven de 19 años resultó herido, aunque se encuentra fuera de peligro.

El violento hecho ocurrió el viernes cerca de las 23:25 en una casa ubicada en calle Santa Matilde al 4300. Según fuentes policiales, al menos seis personas que se movilizaban en motocicletas llegaron al lugar y dos de ellas ingresaron al domicilio.

Según los investigadores, una vez dentro de la propiedad, los atacantes dispararon directamente contra las víctimas que se encontraban en una habitación. Personal del Comando Radioeléctrico arribó minutos después y encontró a ambos hombres tendidos sobre una cama.

Un brutal ataque sicario ocurrió en una casa en la zona sur de la ciudad de Rosario.

La víctima fatal, identificada como Gastón Ángel Ereñú, recibió un disparo en el tórax y falleció en el acto. De acuerdo con información oficial, contaba con antecedentes penales y había cumplido una condena por extorsión en 2021.

En tanto, el joven herido, identificado como Tomás Ezequiel L., sufrió un impacto de bala en la pierna izquierda y fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde permanece internado fuera de peligro.

Por su parte, peritos secuestraron vainas servidas calibre 9 milímetros en la escena del crimen y otros elementos que serán analizados. Además, se confirmó que los agresores robaron una motocicleta del domicilio antes de escapar.

Las autoridades de la provincia de Santa Fe iniciaron una investigación para esclarecer el hecho, determinar el móvil del ataque y dar con los responsables, que aún no han sido identificados.