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Viernes, 19 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
INVESTIGACIÓN

Detuvieron al hermano del joven asesinado a puñaladas en Balvanera

La policía concretó el arresto tras la revisión de imágenes de cámaras de la zona en la que ocurrió el crimen.

Gabriel Arias
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron este viernes al hermano del hombre asesinado en el barrio de Balvanera, luego de que las cámaras de seguridad de la zona permitieron detectar qué pasó con la víctima y quién fue su agresor.

Fuentes policiales confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que se detuvo al hermano del hombre de 38 años, que fue hallado muerto con múltiples puñaladas.

La investigación se inició en la madrugada del viernes tras un llamado al 911 en el que se informaba de una persona caída en la vía pública en el cruce de las calles Pichincha y Estados Unidos.

Al lugar llegó personal de la Comisaria 3B y médicos del SAME, que constataron el fallecimiento del hombre y las múltiples heridas de arma blanca en el abdomen.

Reconstrucción del crimen

Según trascendió de las primeras pericias realizadas en la escena, los investigadores encontraron un importante reguero de sangre que comenzaba en la senda peatonal y se extendía varios metros hasta el lugar donde finalmente quedó tendido el cuerpo.

Esa evidencia permitió inferir que la víctima habría intentado desplazarse o pedir ayuda tras ser atacada. Los peritos trabajaron durante varias horas en el lugar para levantar rastros, tomar fotografías y relevar pruebas que permitan reconstruir la secuencia del crimen.

Finalmente, y luego de revisar las cámaras de seguridad, la Policía observó una discusión entre los hermanos, por lo que se dispuso la detención del sujeto, de 39 años. El caso quedó en manos de la Fiscalía Criminal y Correccional N°34.

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