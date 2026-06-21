Tragedia: murió un obrero tras desplomarse el techo de una juguetería

Un obrero de 53 años falleció tras desplomarse el techo de un comercio donde realizaba refacciones y tareas de mantenimiento. La dueña del local, en tanto, resultó herida y tuvo que ser hospitalizada.

El trágico hecho ocurrió el sábado por la tarde en una juguetería, situada en la calle Güemes al 600, en la localidad cordobesa de Justiniano Posse.

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La víctima fue hallada entre los escombros mientras que la mujer, de 45 años, tuvo que ser trasladada a un centro de salud local con algunas heridas leves.

Según informaron fuentes policiales, el hombre era plomero y estaba trabajando en altura sobre la estructura de chapa y de cemento que cedió por completo. Hasta el momento, no hay detalles precisos sobre la causa del derrumbe.

Luego de que se produjo el desprendimiento, se inició un operativo que requirió de la participación de bomberos voluntarios, efectivos policiales, Guardia Ciudadana y empleados municipales.

Desde la Fiscalía de Bell Ville intervinieron en la causa y quedaron a la espera de los resultados de las pericias que se realizaron para determinar cuáles fueron las causas del colapso de la estructura.