Asesinaron a cuchilladas a un muchacho en una pelea y por el crimen apresaron a cuatro sospechosos

Un joven de 29 años fue asesinado y otro, de 24, sufrió heridas al ser agredidos a cuchilladas en una pelea sucedida en una plaza, en un suceso registrado en el norte de la Provincia de Buenos Aires. Los pesquisas policiales detuvieron por el crimen a cuatro sospechosos.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fatal fue identificada, en forma oficial, como Facundo Agustín Alegre; mientras que el otro muchacho resultó ser Ezequiel Rafael Maldonado.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en un predio situado en la calle Trelew, entre Dragones y Campos Verdes, en Villa Esperanza, en las cercanías de la Ruta Nacional 188, donde se originó una acalorada reyerta.

Trascendió que a los heridos los condujeron de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos San Felipe, donde los médicos del centro asistencial certificaron que Alegre había perdido la vida.

Herida mortal





Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba una certera lesión de arma blanca en la región torácica.

Minutos más tarde, uno de los atacantes, de 23 años, resolvió entregarse, y se le incautó un cuchillo que tenía manchas de sangre.

Se realizaron allanamientos





Gracias a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de San Nicolás, apoyados por los integrantes de la comisaría segunda del distrito y del destacamento de General Rojo, efectuaron allanamientos y, entonces, capturaron a tres individuos, de 28, 27 y 36 años.

En unas de las viviendas, los uniformados consiguieron incautar una motocicleta Honda NF 100 Wave SD, con el dominio finalizado en DPD, y con los números de cuadro y de motor adulterados.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la doctora María Belén Baños, fiscal de la Unidad Funcional N° 12 perteneciente a los tribunales de San Nicolás.

Por F.V.

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