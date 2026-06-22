Brutal golpe comando en una ruta: balearon a un camionero y le robaron 43 millones de pesos

Un camionero fue víctima de un golpe comando en plena ruta 3, en la provincia de Chubut, donde tres delincuentes armados lo interceptaron, lo balearon, lo secuestraron y le robaron 43 millones de pesos. Los asaltantes fueron detenidos tras un intenso operativo de búsqueda y el dinero fue recuperado.

El chofer, de 23 años, había salido de La Pampa y, cuando se encontraba el sábado último en cercanías de la localidad de Camarones, una camioneta Dodge RAM blanca le bloqueó el camino.

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De inmediato, descendieron tres hombres armados al menos con un fusil semiautomático calibre 7,62 x 39 milímetros y una pistola 9 milímetros, consignó el diario Río Negro.

Los delincuentes, quienes estaban encapuchados y lucían prendas negras, amenazaron de muerte al conductor y le exigieron la entrega de la recaudación transportada.

Para intimidarlo, balearon el parabrisas y la parrilla del camión, de marca Scania y perteneciente a la empresa Lácteos del Sur.

Luego, los asaltantes dispararon a quemarropa contra el conductor, hiriéndolo en el abdomen.

Después, privaron de su libertad al camionero, obligándolo a subir a la camioneta empleada para el robo y escaparon del lugar.

El chofer fue abandonado poco tiempo después en las afueras de Comodoro Rivadavia.

Detalles del intenso operativo de búsqueda





La Policía fue alertada y los primeros efectivos que llegaron al lugar priorizaron la asistencia médica del chofer, quien fue trasladado a un establecimiento sanitario cercano.

Luego, comenzó un intenso operativo de búsqueda en el que participaron uniformados de varias comisarías, el Grupo de Especial de Operaciones Policiales (GEOP) e Infantería, además del apoyo táctico de la división Canes y el uso de drones equipados con cámaras térmicas, que permitieron rastrear a los sospechosos.

La Policía cercó finalmente a los ladrones, quienes se ocultaban en el interior de un sumidero natural.

Las detenciones se produjeron sin que se registrara un enfrentamiento armado.

Los efectivos decomisaron el arsenal descartado por la banda durante la fuga, además de la camioneta Dodge RAM empleada en la emboscada.

Asimismo, confiscaron 95 fajos de efectivo que sumaban los 43 millones de pesos que habían sido robados al camionero.

Los detenidos fueron identificados como Gustavo Alfonso Durán (51), Emir Aarón Durán (28) y Uriel Xavier Durán (26), precisó la agencia Noticias Argentinas (NA).

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