Golpe comando: Cortaron la luz en una empresa y se llevaron $30.000.000

Los dueños y empleados de la firma de montajes industriales Rafa SA, ubicada en la zona del Gran Rosario, se encontraron este lunes por la mañana con una escena desoladora al arribar para comenzar la jornada. Delincuentes aprovecharon el fin de semana para ingresar a la sede central de la compañía, donde tras violentar los accesos y la caja fuerte, escaparon con un botín cercano a los 30 millones de pesos en efectivo.

Todo ocurrió en el edificio de la calle Pomilio al 100, a escasos metros de la ruta 11, en la localidad de Capitán Bermúdez. El asalto no fue al azar, sino que contó con una logística y precisión que llamó la atención de los investigadores.

Según las primeras informaciones, los ladrones lograron anular por completo los sistemas de seguridad de la planta antes de entrar. Para ello, realizaron un corte selectivo del suministro de energía eléctrica, lo que dejó fuera de servicio tanto las cámaras de monitoreo como los sensores de la alarma del edificio.

Bajo la modalidad de "escruche", los autores del hecho se movieron con total libertad dentro de las instalaciones una vez que cortaron la luz. Se dirigieron directamente al sector de administración, el corazón financiero de la firma que brinda servicios a sectores como el petróleo, el gas y la energía. Allí, forzaron la caja de seguridad y extrajeron la millonaria suma, además de llevarse cheques en blanco y documentación interna de la empresa.

La principal hipótesis que maneja la Justicia es la existencia de un "entregador" o alguien con información privilegiada sobre los movimientos de la firma. Los investigadores sospechan que los delincuentes conocían perfectamente la ubicación del dinero y los puntos vulnerables del sistema eléctrico para evitar ser detectados. Por estas horas, el personal policial trabaja intensamente en el levantamiento de huellas dactilares y rastros en el lugar del hecho.

Rafa SA es una compañía de trayectoria en el cordón industrial santafesino, dedicada al mantenimiento, reformas y fabricación de estructuras metálicas bajo normas internacionales. El impacto del robo no solo es económico por el efectivo sustraído, sino también operativo debido a la pérdida de documentos y valores comerciales clave para el funcionamiento de la firma.

Investigación

Hasta el momento, no se informaron detenciones y la investigación se mantiene abierta con el objetivo de identificar a los autores y recuperar lo robado. Los peritos de la Unidad Regional XVII trabajan sobre el análisis de los registros de las horas previas y el testimonio del personal.

Se busca determinar si hubo movimientos sospechosos en las cercanías de la calle Pomilio que pudieran haber servido de inteligencia previa para el golpe.