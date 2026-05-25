Asaltaron y balearon a un bombero que trabaja como chofer para una aplicación de viajes

Un bombero que trabajaba con su moto para una aplicación de viajes fue baleado durante un robo ocurrido en el sur del Gran Buenos Aires.

Según pudo confirmar Crónica, la víctima iba en busca de un pasajero cuando fue sorprendido por motochorros armados que lo amenazaron para despojarlo de su vehículo.

De acuerdo a los primeros reportes, el hombre intentó resistirse y sacó su arma de fuego. "En ese momento la pistola que tenía en la mano se le trabó y la bala no salió", precisaron fuentes de la investigación a este medio.

Los asaltantes se habrían hecho pasar por pasajeros para sorprender al bombero. Sin poder defenderse, la víctima recibió un disparo y no logró evitar que le robaran la moto de alta cilindrada. Actualmente permanece internado, aunque no trascendieron mayores detalles sobre su estado de salud.

Los atacantes escaparon a toda velocidad del lugar. Hasta el momento no pudieron ser identificados y permanecen prófugos.

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