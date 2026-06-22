Los hechos policiales más destacados en Mendoza en lo que va de este lunes

Lo más destacado en la provincia cuyana en lo que va de esta jornada:

-Incidente vial en Rodeo del Medio. Un hombre murió y una mujer quedó internada en grave estado. Ambos circulaban en moto y terminaron adentro de una acequia. El hecho tuvo lugar la madrugada de este lunes alrededor de la hora 1,40 en la esquina de calles Pedro Vargas y Santa María de Oro. El conductor de la moto tenía 37 años, la acompañante fue ingresada con heridas graves a la guardia del hospital Central. Se investiga si un tercero pudo haber intervenido en el siniestro.

-Murió niña de 3 años. El hecho tuvo lugar este fin de semana en el departamento San Carlos. Testigos indicaron que los padres tienen antecedentes por maltrato y quedaron detenidos. La investigación busca determinar si la menor falleció por causas naturales o fue un episodio de maltrato infantil. La víctima tenía 3 años de edad y fue identificada como Evelin Siomara Estrada Flores, quien ingresó sin signos vitales al Hospital Regional Antonio Scaravelli, en el departamento Tunuyán. Luego trascendió que los padres fueron liberados pero siguen bajo investigación judicial.

-Murió un niño de 2 meses en Luján de Cuyo. Su madre declaró que le dio de mamar durante la madrugada, cuando fue a verlo no respiraba. Sucedió en una precaria vivienda ubicada en Agrelo. La madre de 32 años declaró que llevaron al bebé al centro de Salud de ese distrito y estaba cerrado.

-Un hombre quedó inmovilizado y tuvo que ser rescatado cuando practicaba senderismo. Sucedió en el Cerro Arco. Tiene 33 años y sufrió lesiones en ambos tobillos. Lo auxiliaron a través de un helicóptero de la policía de Mendoza, luego de pedir ayuda al 911. Fue trasladado y quedó internado en un hospital. Además de los esguinces, estudian posibles fracturas.

-Un adolescente de 15 años manejaba una camioneta y volcó. Como resultado tres son los jóvenes heridos. El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Constitución Nacional y Los Teros en el departamento Malargüe. Debieron recibir asistencia médica.

-Tres indigentes que dormían en la puerta de una iglesia fueron denunciados por vecinos de Ciudad. Ocurrió en calles Salta y Beltrán. Un móvil policial procedió a identificarlos y dos de ellos tenían pedidos de captura. Quedaron detenidos en Comisaría Sexta y el tercer implicado siguió en libertad por no tener medidas pendientes con la justicia.

-Por los desbordes cloacales, una jubilada demandó a la empresa de aguas y cloacas AYSAM. La mujer tiene 76 años, vive en la zona crítica de los desbordes cloacales y obras en Los Corralitos, tiene problemas de movilidad y ahora exige que Aysam le alquile una casa donde pueda vivir sin contaminación por los desbordes de materia fecal.

-5 personas quedaron detenidas en distintos operativos registrados en zonas del Gran Mendoza. Fue por causas como robos y venta de drogas.

-Denuncias contra la ampliación del Metrotranvía urbano. Es en la línea que se está construyendo para llegar hasta el Aeropuerto internacional de Mendoza. Vecinos del barrio "Virgen de las Nieves" dicen que sus casas tiemblan en forma permanente. Confirman que se les han provocado grietas en el interior de las viviendas y que las puertas ahora no cierran.

-Incendio en la playa de secuestro de vehículos ubicada en el departamento Maipú. Sucedió anoche y se investiga si se produjo en forma intencional. Una 50 motos fueron afectadas por las llamas.

-Vecinos de Guaymallén denuncian un importante pozo con pérdida de agua potable. Sucede en inmediaciones de calles Azcuénaga y San Francisco del Monte. Abarca casi el ancho total de la calle. Hicieron el reclamo hace dos semanas y no les han brindado ninguna respuesta.

-Incidente vial en Las Heras. Sucedió esta mañana en la esquina de Tandil y Río Diamante. Una camioneta chocó de atrás a un micro. El conductor se habría quedado dormido. El tránsito estuvo cortado en la zona.

-Incidente vial en Capital. Dos autos chocaron en Avenida San Martín y Colón. El impacto entre dos Cronos afectó el carril central de circulación.