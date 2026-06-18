En plena calle se quitó la vida de un tiro en la cabeza con el arma de su mujer policía

Hay conmoción por la muerte de un hombre en pleno centro mendocino. El hecho tuvo lugar cuando discutía con su mujer, que es miembro de las fuerzas policiales, le arrebató el arma reglamentaria y se dió un tiro en la cabeza.

El hecho sucedió, cuando por causas que se investigan, ambos peleaban en la vereda de una playa de estacionamiento ubicada en calle Catamarca antes de llegar a San Juan.

Ante la mirada incrédula de testigos, luego del estruendo, la mujer empezó a los gritos a pedir ayuda. Fue así que hubo llamados al 911 para dar cuenta del episodio.

A los pocos minutos comenzaron a arribar sus colegas policías quienes intentaron contener a la mujer, resguardar la escena del disparo y alejar a los curiosos.

El dato sorprendente que investiga la justicia penal tiene que ver con que la mujer en ese momento estaba en su día de franco, por lo cual no tendría que encontrarse portando el arma reglamentaria, y mucho menos que un tercero tuviera acceso a la misma.

La mujer cumple funciones en la guardia motorizada que tiene como radio de cobertura al departamento Guaymallén.

Se confirmó que en forma inmediata se constituyó también una comisión investigadora por parte de la IGS, la Inspección General de Seguridad, cuya tarea es estudiar la conducta del personal de la Poliçia de Mendoza y del Servicio Penitenciario Provincial con el objeto de llevar adelante las actuaciones administrativas correspondientes.

Se aguarda el resultado del peritaje que le realizó Policía Científica a la mujer para saber si en sus manos tenía indicios de haber gatillado el arma como puede ser restos de pólvora y otros elementos probatorios.

Sí confirmaron en un informe médico preliminar que la uniformada tenía manchas de sangre que había salpicado el impacto de la bala que se dio en la cabeza su pareja.

Los restos del hombres fueron derivados al Cuerpo Médico Forense para que el informe sobre las causales de muerte sean incorporadas al expediente judicial.

La investigación quedó a cargo de personal del Ministerio Público Fiscal, bajo la instrucción sumarial de la fiscal de homicidios Andrea Lazo.