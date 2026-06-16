Reporte especial con los hechos policiales más impactantes registrados en Mendoza

Con los hechos policiales más impactantes conocidos en Mendoza en lo que va de este martes.

-Va a juicio un profesor acusado de abusar sexualmente de dos alumnas en el taller de un colegio. El hecho fue denunciado en el departamento San Rafael. Una de las víctimas dijo que este profesor, con la excusa de buscar alguna herramienta o material, se colocaba detrás de la chica de sólo 13 años de edad y le apoyaba sus genitales. Otra alumna, de 14 años, sufrió incluso tocamientos en los pechos por parte de este mismo profesor, según narró y denunció la víctima.

-Abuso sexual de los monjes del Cristo Orante en el departamento Tupungato. Ahora deberán enfrentar una audiencia clave en el Polo Judicial de la Ciudad de Mendoza. Tras el fallo de la Corte provincial de justicia que ordenó que sean juzgados, se define el futuro de los monjes Oscar Portillo y Diego Roque Moreno. Ambos están denunciados por abuso sexual por un seminarista.

-El conductor de un auto chocó y se dio vuelta en Luján de Cuyo. Sucedió antes de las 2 de la mañana de este martes en inmediaciones de calles Cobos y Brandsen en la zona de Perdriel. El hombre dio positivo al test de alcoholemia. Fue identificado como Federico Saravia de 34 años y el análisis le dio 1.65 gramos de alcohol en sangre. Se informó que a pesar del aparatoso accidente no recibió lesiones.

-Un segundo choque sucedió en la zona de Perdriel también esta madrugada. Un auto impactó en solitario contra un árbol. Sucedió en ruta provincial 15 (carril San Martín) a la altura del barrio Juan Pablo II. El conductor fue trasladado a un centro asistencial, luego de ser rescatado por personal de bomberos.

-Tras la muerte de un comerciante, imputaron por homicidio a tres detenidos. El hecho sucedió en el departamento Rivadavia. Daniel Oscar Morán Castro, Lautaro Jeremías Ellena y Marcos Jesús Ellena están acusados de homicidio criminis causa. Este delito prevé la prisión perpetua como única pena. Están detenidos por la muerte de Nelson Antonio Del Re, ocurrida días atrás tras ser baleado el 8 de febrero pasado.

-4 personas tuvieron que ser rescatados cuando se perdieron en la zona del Cerro Arco. Sucedió esta madrugada. Cuatro excursionistas se desorientaron en la Quebrada del Durazno. Tienen 25, 26 y 29 años de edad y tuvieron que ser asistidos debido a las bajas temperaturas que debieron soportar.

-Inseguridad en Maipú. Tres jóvenes fueron detenidos por robar un auto en una fiesta y chocarlo. Los acusados aprovecharon que el vehículo tenía las llaves colocadas para llevárselo y terminaron impactando contra una estructura de ladrillos y una columna. Sucedió en la zona de plazoleta Rutini en el distrito Coquimbito. Los acusados son dos hombres de 19 y 21 años y una mujer de 21 años que quedaron a disposición de la justicia.

-Inseguridad en Rivadavia. Detuvieron a un hombre por robo en una vivienda. El propietario del inmueble efectuó disparos al aire con una escopeta para ahuyentar al sospechoso, quien terminó aprehendido por la policía.

-Inseguridad en Guaymallén. Dos jóvenes quedaron detenidos cuando circulaban armados y amenazaron al chofer de un colectivo. Los sospechosos fueron captados por las cámaras de seguridad mientras manipulaban armas blancas en la vía pública antes de subir a la unidad.

-Inseguridad en Luján de Cuyo. Detuvieron a seis personas con armas tras una persecución El operativo se produjo pasada la medianoche en Blanco Encalada. Tres de los detenidos son mujeres.

-Vecinos de Ciudad piden que arreglen una importante pérdida de agua potable. Sucede a la altura de calles Montecaseros y González. Hace 20 días que han hecho los reclamos y aún no tienen respuesta.

-Un hombre agredió a su pareja y a una menor. Sucedió en el departamento Maipú. Lo detuvieron en la casa de un vecino con una "tumbera". El sospechoso fue localizado en una vivienda cercana y quedó a disposición de la Justicia. Durante la requisa, la Policía encontró un arma de fuego de fabricación casera que contenía un cartucho calibre 12/70 en su interior, por lo que fue secuestrada como parte de la investigación. La mujer recibió asistencia médica en el Hospital Paroissien, mientras que el detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal interviniente. La causa continúa en etapa investigativa para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades correspondientes.

-Interceptaron una carga de droga. Fue al inspeccionar un micro de la empresa Andesmar que había salido desde Jujuy con destino a Mendoza. Personal de Gendarmería nacional hizo un control a la altura de la provincia La Rioja y descubrió la carga de 7.5 kilos de hojas de coca. La sustancia quedó a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con la investigación para esclarecer las circunstancias del traslado.

-Siguen los desbordes cloacales y contaminación ambiental en la zona de Los Corralitos. Durante esta mañana se hizo presente una inspectora de Aguas y saneamientos Aysam en la zona de carril Severo del castillo y calle 2 de Mayo. La funcionaria pudo comprobar una vez más el padecimiento de los vecinos con el derrame de materia fecal en calles y cunetas.

-Robo en un taller de Las Heras. Sucedió esta madrugada y es el segundo en pocos días. Tuvo lugar en inmediaciones de Avenida San Martín y Pellegrini donde están instalando una metalúrgica y gomería.

-Dos mujeres tuvieron que ser rescatadas en Luján de Cuyo. Sucedió anoche cuando escalaban el cerro Nahuel. Una vez localizadas, las mujeres recibieron contención primaria y fueron acompañadas por los uniformados durante el correspondiente proceso de descenso guiado con dirección a la Ruta Provincial 82.

-Inseguridad en Las Heras. Un joven quedó acusado por el robo de un motor de un aire acondicionado. En su huida cayó del techo y lo detuvieron. El delincuente de 21 años forcejeó con un efectivo policial mientras intentaba escapar por las alturas de una vivienda, lo que provocó la caída y lesión del uniformado.

-Inseguridad en Ciudad. Detuvieron a dos sospechosos tras un robo a una tienda de celulares del centro mendocino. Los delincuentes forzaron la persiana y ocasionaron daños en la puerta de ingreso del local ubicado en calle Rioja al 1100. Uno de los detenidos tiene 17 años y el cómplice resultó ser su propio padre.