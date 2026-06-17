Reporte especial con los hechos policiales más impactantes registrados en Mendoza

Con los hechos policiales más destacados hasta el momento en este miércoles 17 de junio:

-Vecinos de Agrelo se reunieron en el lugar donde la semana pasada mataron a la estudiante de 13 años. Se manifestaron sobre ruta 15 y siguen demandando ser escuchados por las autoridades de la provincia y del municipio Luján de Cuyo. Las quejas apuntan a la inseguridad, al estado calamitoso del asfalto, la falta de controles en los horarios de los colectivos que pasan repletos y se niegan a subir pasajeros, a la falta de iluminación y de refugios para la espera de los micros que van hacia la ciudad de Luján y hacia la zona de Ugarteche. Reclaman que la justicia actúe con celeridad y determine la responsabilidad a quien corresponda por la muerte de la menor de edad que fue atropellada cuando se dirigía a su escuela secundaria.

-Condenaron a un docente por abusar a 2 alumnas en una escuela técnica y quedó en libertad. El acusado se llama Hernán Castro, tiene 49 años de edad, admitió haber cometido 6 agresiones sexuales contra las adolescentes y no podrá volver a ejercer la docencia. El hecho sucedió en un colegio secundario ubicado en el departamento San Rafael. Le dieron 3 años en suspenso pero no irá a la cárcel.

-Condenaron a 13 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de su sobrina de 3 años de edad. Se grabó en videos y luego subió ese material a la nube de Google.

-Comenzaron a funcionar los refugios para personas en situación de calle. Uno está ubicado sobre calle San Juan entre Alem y Garibaldi en pleno centro. Anoche asistieron a unas 30 personas. El lugar tiene espacio para unas 40. Les dieron cena caliente, lugar donde dormir y esta mañana el desayuno.

-Ante el inicio de la temporada invernal y previo a las vacaciones de julio, funcionarios chilenos denunciaron el mal estado del complejo aduanero Los Libertadores que comparten con Mendoza en el paso Cristo Redentor. Los trabajadores de Aduanas advirtieron por fallas de calefacción, hacinamiento y riesgos en los traslados diarios.

-Pidieron elevar a juicio la causa penal económica contra autoridades y exdirectivos de Fecovita, la Federación de Cooperativas Vitivinícolas de Mendoza. La firma Iberte y la firma EVISA sostienen que existió una estafa para captar 31,7 millones de dólares. También denunciaron una presunta doble venta de mercadería. La Fiscalía deberá resolver si considera concluida la etapa de investigación.

-Se registró un choque en el Acceso Sur. Sucedió en la mano hacia el norte sobre el puente que da giro en el ingreso a Capital. Hubo una larga fila de vehículos demorados para entrar al centro .

-Inseguridad en Maipú. Un hombre de 32 años resultó lesionado en un episodio ocurrido en el barrio Estación Espejo, en el distrito de Lulunta. La Policía trabaja para determinar las circunstancias del hecho e identificar a los involucrados. Lo atacaron y lo apuñalaron por lo que debió recibir asistencia médica. La víctima registra antecedentes policiales por lesiones leves dolosas calificadas por el vínculo de pareja y por mediar violencia de género, amenazas y lesiones leves dolosas, entre otros hechos.

-Un hombre de 81 años resultó herido de gravedad en un accidente con una formación del Metrotranvía urbano. El hecho movilizó a personal policial y de emergencias, que asistió a la víctima en el lugar antes de trasladarlo de urgencia al Hospital Central. El accidente ocurrió en la intersección de calles San Miguel y Pasteur en el departamento Las Heras. Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron al hombre tendido sobre el suelo, consciente y con lesiones en la cabeza, manos y tobillos.

-Incidente vial en Godoy Cruz. Moto y camioneta chocaron sobre carril Rodríguez Peña. Fue en la intersección con calle Independencia. Se registraron heridos leves y el tránsito estuvo complicado en la zona.

-Choque en cadena se registró en el Acceso Sur. Fue a la altura de carril Sarmiento en la mano que va hacia el norte. El tránsito estuvo reducido en el lugar. Intervinieron tres vehículos.

-La causa por la muerte del jubilado Ángel Videla de 67 años, ocurrida tras un violento episodio vial en Las Heras, dio un giro clave en los últimos días tras una audiencia en el Polo Judicial Penal. La Justicia modificó la imputación que pesaba sobre Ricardo Tormo de 38 años, quien de esta forma recuperó la libertad. La decisión tuvo consecuencias inmediatas para el acusado, ya que ahora está acusado de un homicidio culposo y no de un homicidio simple con dolo eventual, que había sido la primera calificación penal elegida. De esta forma el acusado evitó pasar 25 años preso.

-Dos jóvenes de 17 y 18 años fueron aprehendidos con marihuana en la vía pública. El procedimiento se inició luego de que los operadores de las cámaras de seguridad del 911 detectaran una maniobra sospechosa en la intersección de las calles Avenida San Martín Sur y García en el departamento Godoy Cruz.

-Un joven fue detenido por robar materiales de construcción en una vivienda de Luján de Cuyo. El personal policial logró recuperar los elementos sustraídos y capturó al sospechoso de 26 años a pocas cuadras del lugar del hecho.

-En San Rafael detuvieron un hombre que vendía un caballo robado a través de las redes sociales. La detención se dio en un domicilio ubicado sobre Callejón Iguazú al 1200 hasta donde llegó una numerosa delegación de policías. Durante el allanamiento, los uniformados incautaron un equino macho, raza pony, pelaje overo colorado, orejano y con marca a fuego, cuyas características coincidían con las que previamente había denunciado la víctima.

-Inseguridad en Ciudad. Asaltaron a un hombre en la sexta sección y le robaron la camioneta. El hecho sucedió en inmediaciones de calles Alpatacal y Laprida. La víctima de 47 años denunció que dos delincuentes lo amenazaron con arma de fuego y le llevaron la movilidad.

-Vecinos de Guaymallén se quejan por inseguridad y mal estado de sus calles. Son los que viven en el Barrio Sarmiento. Piden que las autoridades escuchen sus reclamos.

-Choque en Guaymallén. Impactaron un auto particular y un micro de la línea 600. Sucedió en inmediaciones de carril Gomensoro y Víctor Hugo. Tuvieron que asistir a los pasajeros y hubo corte total de tránsito en esa zona este mediodía.