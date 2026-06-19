Reporte especial con los hechos policiales más impactantes registrados en Mendoza

Con el detalle de los hechos más impactantes en lo que va de este viernes 19 de junio en la provincia de Mendoza:

-Cayó preso por robar un paquete de galletas. El hecho sucedió en el café de una estación de servicios YPF ubicada en Maipú. Los policías le siguieron el rastro y lo atraparon cuando bajó de un colectivo. El acusado de 28 años quedó a disposición de la oficina Fiscal.

-Tragedia en Tunuyán. Una joven madre murió tras someterse a una operación de ligadura de trompas. Ayelén Moyano tenía 22 años y era madre de dos niños. Su familia denuncia negligencia médica y sospecha que recibió una dosis de anestesia superior a la necesaria. Los hechos sucedieron en el hospital Scaravelli.

-Importante choque se registró en la bajada del cóndor hacia el Acceso Este. El conductor de un Fiat Uno dio positivo al control de alcoholemia. Manejaba con 1.48 gr de alcohol en sangre e invistió a un auto Corsa. Su acompañante de 15 años fue despedido del interior del vehículo y tuvo que recibir asistencia médica y lo trasladaron a un hospital. Ambos integrantes del Uno circulaban sin documentación. Al autor del impacto se lo llevaron detenido.

-Siniestro vial en el Acceso Sur. Se dio a la altura de carril Sarmiento en Godoy Cruz en la mano que va hacia el sur. Chocaron moto y auto y el conductor de la moto cayó herido en la banquina. Lo asistió personal médico del Servicio Coordinado y estuvo muy cargada la circulación en ambas manos.

-Más choques en la mañana de este viernes en el Gran Mendoza. El conductor de una moto chocó un camión que ingresaba marcha atrás. Sucedió en inmediaciones de una empresa ubicada en carril Rodríguez Peña antes de llegar a carril Maza en la mano que va hacia el este. El conductor de la moto derrapó y cayó debajo del camión. Fue asistido por heridas y trasladado a un centro médico.

-Mendocinos detenidos en Libia. Eran parte de una caravana solidaria con el fin de llegar a la Franja de Gaza. Paula Giménez logró comunicarse con su familia que vive en el departamento General Alvear y les llevó tranquilidad. Sigue presa a la espera de una decisión de deportación, pero en buen estado de salud.

-Le descubrieron marihuana a un hombre que iba a una citación en los Tribunales Federales de Mendoza. El sospechoso fue detectado por la Policía Federal en los controles de seguridad del ingreso principal en Avenida España y Pedro Molina de Ciudad, cuando se dirigía a una audiencia en el Tribunal Oral Federal N°1.

-Mujer quedó presa por circular en un auto robado. El alerta operativa se activó inicialmente en la intersección de las calles Boulogne Sur Mer y Cipolletti de Ciudad, cuando la cámara lectora identificó el paso de un Volkswagen Gol que registraba un pedido de secuestro activo y vigente por una causa judicial caratulada como robo simple. A partir de la confirmación del dominio, el personal de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) inició un minucioso seguimiento en tiempo real del itinerario del coche a través de los dispositivos de seguridad distribuidos en el centro. La policía logró interceptar la marcha del vehículo en el cruce de Avenida San Martín e Independencia, en el departamento Las Heras. En el lugar del procedimiento, los uniformados procedieron a la identificación de la conductora, una mujer de 52 años, y efectivizaron el secuestro formal del rodado.

-Hombre quedó detenido luego de cometer dos robos en Ciudad. El acusado tiene 45 años. El primer episodio ocurrió en un local de ropa de la calle 9 de Julio al 1000, donde el sospechoso sorprendió a una empleada de 50 años y, mediante amenazas directas, le sustrajo $6.400 de la caja registradora para luego darse a la fuga a pie. Durante el procedimiento de detención en la vía pública, un comerciante de 64 años se acercó a los uniformados para denunciar que ese mismo sujeto había ingresado momentos antes a su vinoteca, situada en la calle Juan B. Justo al 300, donde bajo la misma modalidad de intimidación le había robado 30.000 pesos en efectivo.

-La justicia busca a Érica Talia Ayelen Castro Marín. Se trata de una mujer de 30 años que desapareció el pasado 15 de junio en Godoy Cruz. Se pide hacer saber cualquier dato sobre la misma al teléfono 911. -

-Inseguridad en Luján de Cuyo. Delincuente armado asaltó un comercio ubicado en la esquina de Avenida San Martín y Anochorena en el distrito Mayor Drummond. Bajo amenazas con arma de fuego se llevó 200 mil pesos en efectivo.

-Fue a visitar a una amiga y le robaron la moto en el patio de la casa. Sucedió en el barrio Uruguay en el departamento San Martín. La mujer de 21 años declaró que el hecho sucedió esta mañana.