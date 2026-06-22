Mató de un tiro en la cabeza a su mujer delante de su hijo y se quitó la vida

Un hombre y una mujer fueron hallados sin vida el domingo a la madrugada en una casa del barrio Nuevo Horizonte, en el norte de la ciudad de Santa Fe, en un hecho que es investigado como un presunto femicidio seguido de suicidio.

El episodio ocurrió alrededor de las 2.55 en una vivienda ubicada sobre calle Venezuela al 10.400. Personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras haber recibido una alerta por una situación de violencia y detonaciones de arma de fuego.

Al arribar, los efectivos entrevistaron a una vecina, quien relató haber escuchado, desde las 21, discusiones y golpes provenientes de la vivienda, aunque no realizó la denuncia por temor.

El escabroso hecho ocurrió en una vivienda del barrio Nuevo Horizonte, en el norte de la ciudad de Santa Fe.

Según su testimonio, el hijo de la pareja, de 10 años, salió corriendo junto con un primo de 9 luego de haber escuchado el primer disparo y pidió ayuda en su domicilio. El chico dijo que su madre había sido baleada por su papá.

Cuando los policías ingresaron a la vivienda encontraron a dos personas sin vida. Posteriormente, fueron identificadas como Yanel Muga, de 29 años, y Jonathan Vázquez, de 32. Tenían disparos en la cabeza.

Personal del servicio de emergencias constató ambos fallecimientos. En el lugar también fue secuestrada una pistola, que será sometida a peritajes.

Jonathan Vázquez y Yanel Muga.

La investigación quedó en manos de la Subcomisaría 18ª, con intervención de la Brigada de Femicidios y de peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes realizaron las tareas de rigor para reconstruir la mecánica del hecho y determinar las circunstancias en las que ocurrió.

Los investigadores trabajan bajo la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio, aunque aguardan los resultados de las pericias y las medidas ordenadas por la Justicia para avanzar en el esclarecimiento del caso.