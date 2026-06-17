Horror en Santa Fe: se conoció qué decía la carta del hombre que mató a sus hijos y se quitó la vida

La Justicia confirmó una brutal hipótesis sobre el hallazgo en la localidad santafesina de General Lagos de los cadáveres de un hombre de 46 años y sus dos pequeños hijos, al conocerse el contenido de una carta que había dejado el primero.

La Fiscalía de Santa Fe, sobre la base de esa misiva y otras pruebas, recaratuló la causa como doble homicidio agravado seguido de suicidio.

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Lo hizo el fiscal Franco Tassini al confirmar que Horacio Nicolás Colombo, de 46 años, planificó el doble crimen y luego se quitó la vida.

¿ Qué decía la carta ?





El hombre de 46 años dejó una carta manuscrita en la que anticipaba que atentaría contra la vida de sus hijos y luego se suicidaría.

"Él mismo anunciaba y adelantaba lo que estaba a punto de hacer, que era justamente atentar contra la vida de sus hijos y acto seguido suicidarse", sostuvo Franco Tassini en una conferencia de prensa brindada este martes.

Los hijos Colombo, Gian y Giulia, de 10 y 4 años respectivamente, se encontraban en la casa de su padre para pasar el fin de semana cuando ocurrieron los hechos.

Según las autopsias, los nenes murieron por intoxicación con monóxido de carbono. No presentaban signos de agresiones físicas.

Las pericias indicaron que Colombo acondicionó una de las habitaciones para generar una acumulación letal del gas, o sea, que el ambiente había sido sellado herméticamente para impedir el ingreso de aire.

El caso se conoció el lunes último, cuando la madre de los chicos denunció que no podía comunicarse con su ex pareja.

Ante esa situación, policías se dirigieron a la propiedad del hombre de 46 años e ingresaron junto a un hermano de Colombo a través de una casa lindera.

Dentro de una habitación, encontraron los cadáveres de los dos chicos y del padre de los menores.

La causa quedó en manos de Tassini, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL), quien confirmó en la conferencia de prensa de este martes que existían antecedentes de violencia de género.

La madre de los chicos había denunciado al hombre de 46 años en febrero último por "violencia económica, psicológica y simbólica", dijo el fiscal.

Debido a esa presentación, la Justicia dictó una restricción de acercamiento que protegía a la mujer, pero que no alcanzaba a los menores, por lo cual los chicos estaban un tiempo con el hombre y otro con la mujer.

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