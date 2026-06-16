Los macabros detalles que refuerzan la hipótesis de que un hombre asesinó a sus hijos y se quitó la vida

La comunidad santafesina de General Lagos se encuentra conmocionada por la noticia de la muerte de un hombre y sus dos hijos menores de edad, quienes perecieron en su vivienda tras la inhalación de monóxido de carbono.

En la mañana del lunes, el hombre (Horacio C. de 46 años) fue encontrado sin vida junto a sus hijos, de 4 y 10 años, en el interior de una vivienda luego de que la madre de los menores denunciara que no podía comunicarse con su ex pareja. Ahora, una hipótesis investigada por la Justicia agrega más dramatismo al hecho.

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Fuentes policiales informaron que todos fallecieron por una asfixia por monóxido de carbono intencional y, dentro de la habitación donde fueron encontradas, había indicios que resultaron clave para arribar a esa conclusión.

Según la información oficial, los investigadores comprobaron que las ventanas de la habitación estaban selladas con cinta y que en el ambiente habían sido utilizados cuatro braseros. Además, el padre dejó una nota impresa, aunque hasta el momento no trascendió cuál era su contenido.

Denuncia de la madre





El caso tomó forma cuando la madre de los chicos se presentó ante la Policía tras perder contacto con el hombre, y dijo que él no respondía las llamadas desde la noche del domingo y la ubicación del teléfono celular de uno de sus hijos marcaba el domicilio donde finalmente fueron encontrados.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, se encontraron con el hermano de Horacio C. y, junto a él, lograron acceder a la vivienda ingresando por la parte trasera desde la propiedad de un vecino. Una vez dentro, descubrieron los cuerpos del hombre y de los dos niños en una habitación de la casa.

Las víctimas son un hombre de 46 años y sus dos hijos (Rosario 3).

Los padres de los menores estaban separados y se alternaban los fines de semana para compartir tiempo con los chicos. También se supo, de acuerdo a lo informado por los medios locales, que el hombre tenía vigente una prohibición de acercamiento hacia su ex pareja.

Mientras continúan las tareas correspondientes, la investigación se centra en esclarecer todas las circunstancias que rodearon el hecho.

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