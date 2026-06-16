Hallaron sin vida a un hombre y a sus hijos de 4 y 10 años en su casa en Santa Fe

Un impactante hallazgo generó gran conmoción en la localidad santafesina de General Lagos, donde un hombre de 46 años y sus dos hijos, de 4 y 10 años, sin vida dentro de una vivienda.

El dramático descubrimiento se produjo este lunes cerca del mediodía luego de que la madre de los menores alertara a las autoridades porque no lograba comunicarse con su expareja desde el viernes.

Luego de recibir el llamado al 911, efectivos policiales se dirigieron al domicilio señalado y lograron ingresar a la propiedad a través de una casa lindera. Una vez dentro, encontraron los cuerpos del hombre y de los dos menores, por lo que se activó un importante operativo judicial y pericial para preservar la escena y comenzar con las tareas investigativas.

La gravedad del hecho motivó la intervención inmediata de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Ministerio Público de la Acusación. El fiscal Franco Tassini se presentó en la propiedad para supervisar las primeras diligencias y coordinar el trabajo de los peritos que intentan determinar qué ocurrió dentro de la vivienda.

Durante las inspecciones realizadas en el inmueble, los investigadores secuestraron diversos elementos que podrían resultar fundamentales para reconstruir las últimas horas de las víctimas. Por el momento, las autoridades mantienen bajo reserva los detalles de las evidencias recolectadas mientras avanzan los análisis correspondientes.

En tanto, una de las hipótesis que analizan los investigadores es la posible intervención intencional en las muertes de los menores seguida de un suicidio del hombre. Sin embargo, desde la fiscalía aclararon que hasta el momento no existe una conclusión definitiva y que ninguna línea investigativa fue descartada.

Para esclarecer las causas de los fallecimientos, se ordenaron pericias específicas destinadas a determinar si hubo factores externos que pudieron haber influido en el trágico desenlace.

Mientras se esperan los resultados de las autopsias y de los informes periciales, los detectives también recopilan testimonios y antecedentes familiares para reconstruir el contexto previo a la tragedia.