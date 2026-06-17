Paro docente y fin de semana largo: qué provincias no tendrán clases el jueves y viernes

En medio de una semana convulsionada por la agenda política y la expectativa social que genera el Mundial 2026, los gremios docentes ratificaron una serie de medidas de fuerza que afectarán el normal dictado de clases en distintos puntos del país.

Ante la falta de soluciones viables a los conflictos salariales y las demandas de financiamiento, miles de estudiantes verán interrumpida su rutina escolar, configurando un fin de semana extra largo en múltiples jurisdicciones.

Ante la falta de respuestas en las paritarias, la docencia argentina ratifica una nueva jornada de lucha que paraliza los tres niveles educativos.

¿Qué provincias tendrán paro docente este jueves 18 de junio?

Buenos Aires

En el territorio bonaerense, la jornada de lucha programada para este jueves 18 de junio promete un impacto directo en las escuelas estatales, ya que fue impulsada por la Lista Multicolor de Suteba.

De hecho, la medida de fuerza surge de un plenario virtual donde más de 5.500 delegados votaron por profundizar las acciones ante la falta de una propuesta concreta de aumento salarial por parte de la administración provincial tras la última reunión paritaria.

La convocatoria expone que los salarios del sector quedaron relegados y exigen la reapertura urgente de paritarias, además de un mecanismo de actualización mensual que acompañe la inflación para evitar que los sueldos se mantengan "en el fondo de la tabla".

Además del reclamo salarial, el pliego incluye demandas como la mejora en las prestaciones de IOMA, medidas de seguridad frente a situaciones de violencia en los establecimientos y la defensa del IPS.

Santa Fe

El sistema educativo provincial atraviesa horas de incertidumbre ante el anuncio de un cese de tareas de los tres niveles educativos. Nucleada en diversos gremios, la docencia confirmó que la inactividad se extenderá hasta el viernes 30.

El malestar es profundo y se centra en el rechazo a las propuestas salariales del Gobierno nacional, calificadas como insuficientes frente al índice inflacionario. Desde COAD, cuestionaron el aumento del 1,5%, argumentando que no cubre ni la mitad del deterioro mensual.

La protesta busca visibilización en las calles con clases públicas y acciones de lucha frente a las doce facultades afectadas. La medida cuenta con el respaldo de la CONADU y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que mantienen un pliego de exigencias centrado en la recomposición salarial y un mayor presupuesto.

Tierra del Fuego

El extremo sur del país se suma con fuerza al reclamo federal. El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) ratificó un paro provincial de 24 horas para este jueves, que será acompañado por movilizaciones en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

La medida se desarrolla en el marco del segundo Paro Nacional Docente convocado por el FreNDEP, buscando unificar el reclamo ante el ajuste que denuncian los gobiernos provincial y nacional.

Desde el gremio describen una realidad crítica para los educadores, marcada por el endeudamiento y el pluriempleo como única alternativa de supervivencia.

El pedido salarial se basa en los artículos de la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, reclamando un Salario Mínimo, Vital y Móvil Docente que ascienda a los 2,8 millones de pesos, cifra considerada el piso básico para garantizar una vida digna y el acceso a derechos elementales.