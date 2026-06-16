Continúa el reclamo universitario con 5 días de paro nacional, movilizaciones y acciones de visibilización

La federación Conadu Histórica inició un paro nacional desde este martes 16 al sábado 20 en reclamo de la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida de fuerza, acompañada por acciones de visibilización, ratifica el rechazo del sector al acta acuerdo suscripta entre el Gobierno nacional, los rectores y otras federaciones docentes y no docentes, un pacto que ya había sido denegado por la asamblea general de la AGD UBA (Asociación Gremial Docente de la UBA).

El impacto en los salarios

El acuerdo cuestionado establece un incremento del 21,3% en junio y un 3% en octubre, sumado a un 20% para gastos de funcionamiento, 50.000 millones de pesos para los hospitales universitarios y un aumento del 50% en las becas Belgrano.

Sin embargo, los sectores que rechazan la medida denuncian que la suba es insuficiente respecto de la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2026, la cual alcanza el 312,1%. Frente a ese índice, los salarios básicos de la actividad aumentaron un 155%.

Bajo el nuevo esquema, un ayudante de primera con dedicación simple pasará a cobrar un básico de $272.576 (frente a los $362.742 que exigiría la ley). En tanto, un jefe de trabajos prácticos con dedicación semiexclusiva percibirá $652.726, contra los $868.405 determinados por la legislación vigente.

"El acuerdo firmado por los rectores y las federaciones es insuficiente. Es un 21% que no alcanza a cubrir la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios, por eso sigue el descontento de las bases docentes y no docentes con esta entrega", declaró Laura Carboni, secretaria general de AGD UBA.

Estrategia judicial y movilización

Paralelamente, los representantes legales del Gobierno presentaron estas actas ante la Corte Suprema -donde se tramita la causa por la Ley de Financiamiento Universitario- como un "hecho nuevo" para demostrar la voluntad oficial de atender las necesidades del sector.

La presentación judicial fue criticada por la conducción gremial. "Se confirma nuestra preocupación con la firma de este acuerdo por parte de los rectores y la burocracia sindical: además de no dar respuesta a las demandas docentes y no docentes, le brinda argumentos al Gobierno para intentar desarmar el reclamo judicial", señaló Carboni, justificando la continuidad de las medidas de fuerza.

En este contexto, el congreso de Conadu Histórica aprobó la huelga por 64 votos contra 36. Como parte de las acciones programadas, AGD UBA se movilizará el miércoles 17 a las 14 al Polo Científico junto a ATE Conicet, donde manifestarán también su rechazo al despido de 380 becarios posdoctorales.