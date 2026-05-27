Suspenden las clases por 48 horas: todo lo que se sabe sobre el paro docente

Un importante grupo de estudiantes no tendrán clases este jueves 28 y viernes 29 de mayo como consecuencia de una medida de fuerza por no llegar a un acuerdo paritario entre los gremios docentes y el Gobierno Nacional.

La suspensión total de clases se da en un contexto de profunda tensión entre los educadores y las autoridades nacionales y no se descarta que haya ceses de tareas por tiempo indeterminado.

Desde la Universidad Tecnológica Nacional de Rosario anunciaron la medida de fuerza para los últimos días hábiles de mayo, que abarcará a actividades de investigación y dictado virtual sincrónico.

Esta acción se suma a la semana de paros prevista para la Universidad Nacional de Rosario que afectará a las 12 facultades, cuatro escuelas y los dos polos universitarios de la institución dispuestas en la ciudad y el interior santafesino.

Cómo se desarrollaron las negociaciones y cuál es el contexto actual que afrontan los docentes

El secretario general de la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR, Federico Gayoso, advirtió que se está llegando "a un punto crítico" en el ámbito académico y que de no encontrar una solución a corto plazo, corre riesgo el inicio del segundo cuatrimestre.

El referente de COAD lamentó que la oferta de aumento paritario del gobierno haya sido de 1,5% debido a que representa "la mitad de la inflación estimada para el mismo mes" y no generaría una recomposición salarial.

Habrá un paro docente en Rosario durante 48 horas en la UTN y por una semana en la UNR.

Desde los sindicatos docentes subrayaron que las propuestas del gobierno no alcanzan para compensar la pérdida del poder adquisitivo que se dio en los últimos meses y que varias cátedras tienen dificultades para poder ocupar los cargos disponibles por los bajos salarios del sector.

Una de las mayores preocupaciones en el ámbito educativo es el aumento de las renuncias a los cargos y las dificultades con las que cuentan para sostener las tareas académicas en el contexto económico actual.