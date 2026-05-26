Paro docente confirmado: dónde no habrá clases durante una semana

Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario iniciaron una nueva medida de fuerza desde el martes 26 al 30 de mayo que afectará el funcionamiento habitual de las 12 facultades, cuatro escuelas preuniversitarias y espacios académicos que dependen de la institución. El paro fue convocado en medio de los reclamos salariales que atraviesa el sector universitario y tendrá impacto sobre miles de estudiantes.

El conflicto suma un nuevo capítulo dentro de la situación que vienen denunciando docentes y trabajadores universitarios en distintos puntos del país. Además de los reclamos vinculados a los salarios, también crece la preocupación por el presupuesto destinado a las universidades públicas y por las dificultades en el normal desarrollo de las actividades académicas.

¿Qué se sabe sobre el paro universitario y las razones por las que se rechazó el último aumento?

¿Qué se sabe sobre el paro universitario y las razones por las que se rechazó el último aumento?

Desde los gremios docentes señalaron que la decisión de avanzar con una semana completa de paro está relacionada con el rechazo a la última propuesta salarial presentada para el sector universitario. Según explicaron, el aumento ofrecido no alcanza para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los últimos meses y la situación económica continúa afectando cada vez más a trabajadores de la educación.

Además del reclamo estrictamente salarial, los sindicatos también manifestaron preocupación por el crecimiento de renuncias dentro del sistema universitario. De acuerdo con lo expresado por representantes gremiales, cada vez más profesionales deciden abandonar cargos docentes debido a los bajos ingresos y a las dificultades para sostener las tareas académicas en el actual contexto económico.

Desde el sector aseguran que el conflicto ya dejó de ser solamente una discusión paritaria y comenzó a impactar directamente en el funcionamiento cotidiano de las universidades. En ese sentido, remarcaron que muchas cátedras enfrentan problemas para cubrir puestos y sostener la continuidad de algunas actividades académicas.

Mientras dure la medida de fuerza, distintas facultades llevarán adelante asambleas y reuniones para debatir cómo continuará el plan de lucha durante las próximas semanas. En paralelo, los gremios universitarios también participarán de un plenario nacional previsto para el 5 de junio, donde podrían definirse nuevas protestas y medidas conjuntas en todo el país.

Entre las alternativas que se analizan aparece la posibilidad de avanzar con un paro por tiempo indeterminado a partir del segundo cuatrimestre si no existen respuestas concretas frente a los reclamos salariales y presupuestarios. Los dirigentes sindicales advierten que la situación atraviesa uno de sus momentos más delicados y sostienen que el conflicto podría profundizarse todavía más después del receso invernal.

La medida iniciada en la Universidad Nacional de Rosario impactará sobre miles de estudiantes que cursan en facultades, escuelas preuniversitarias y espacios académicos dependientes de la institución. Durante la semana, muchas actividades quedarán suspendidas o afectadas por la adhesión docente al paro.