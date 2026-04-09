Docentes de la UBA realizarán clases públicas frente a la Casa Rosada

La Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) llevará a cabo el próximo viernes, una jornada de protesta en la Plaza de Mayo que incluirá clases públicas y una feria de ciencias para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La movilización, que comenzará a las 10:00 horas bajo la consigna "De la casa de Adorni a la Casa de Gobierno", busca visibilizar el reclamo por un aumento del 50% en los haberes de trabajadores docentes y no docentes para compensar la pérdida frente a la inflación acumulada desde fines de 2023.

Denuncia por incumplimiento legal

La dirigencia gremial sostiene que el Poder Ejecutivo Nacional se encuentra en una situación de irregularidad al no ejecutar las partidas dispuestas por el Congreso Nacional.

Según los referentes del sector, la normativa fue ratificada tras el presupuesto 2026 y cuenta con un fallo favorable de la Cámara Contencioso Administrativo Federal.

"Desde el 21 de octubre del año pasado, cuando se promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno se encuentra en una situación de completa ilegalidad y acumula 167 días de incumplimiento", denunció Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA.

La representante gremial añadió que la situación es crítica para el cuerpo académico: "La docencia universitaria trabaja con salarios que perdieron un 35% de su poder adquisitivo. De cada tres días trabajados, nos pagan dos; por eso el éxodo docente es tan masivo".

Jornada de lucha y cese de actividades

La actividad en Plaza de Mayo no será aislada, ya que contará con la participación de ATE Conicet para la realización de una feria de ciencias dedicada a la defensa de la tecnología y la investigación nacional.

Los organizadores indicaron que las clases públicas frente a la Casa Rosada son parte de un plan de lucha más amplio que afecta el inicio del ciclo lectivo en diversas sedes.

A la par de la movilización, los docentes confirmaron que se mantendrá el cese de tareas durante el resto de la semana en las diferentes unidades académicas de la Universidad de Buenos Aires.

El impacto de la medida es particularmente visible en el Ciclo Básico Común (CBC), cuyas actividades debían comenzar formalmente estos días y se encuentran condicionadas por el conflicto salarial.