Docentes realizarán una nueva protesta para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

El conflicto entre los gremios docentes universitarios y el Gobierno nacional continúa y este martes arrancará el plan de lucha definido por la Federación Argentina de Gremios Docentes Universitarios Tecnológicos (FAGDUT) que contará con cinco jornadas de protestas.

La medida de fuerza fue definida luego de la cuarta Marcha Federal Universitaria y es para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la reapertura de paritarias y mejoras salariales.

"El Gobierno tiene que dejar de poner excusas y aplicar la Ley de Financiamiento Universitario", pidió Ricardo Mozzi de FAGDUT, quien además advirtió que "cada día que pasa sin resolverse esta problemática hay más docentes que, por estos salarios indignos, migran al sector privado y más estudiantes que, por no tener becas, dejan la facultad".

Cronograma

La nueva protesta iniciará con dos jornadas de visibilización y reflexión. Durante el martes y miércoles los docentes asistirán a las instituciones para desarrollar actividades orientadas a exponer la situación salarial y presupuestaria que atraviesan las universidades. El jueves y viernes, en tanto, habrá un paro total sin asistencia a los lugares de trabajo y sin dictado de clases virtuales.

La medida se llevará a cabo en las 30 facultades regionales de la UTN distribuidas en todo el país, así como también en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico.

El quinto día de protesta se llevará adelante el jueves 4 de junio. El gremio indicó que la decisión de trasladar esa jornada es para respetar el calendario electoral interno de la universidad.