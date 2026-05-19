Después de la visita de Milei, la Universidad de San Andrés exigió el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

El presidente Javier Milei dio este lunes una clase en la Universidad de San Andrés (UdeSA), ubicada en Victoria, Tigre. Ya este martes, desde la casa de estudios emitieron un comunicado en donde le exigieron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso de la Nación.

Fue en un documento compartido en las últimas horas, el cual llevaba la firma de distintos profesores e investigadores de la Universidad de San Andrés, quienes reafirmaron el "compromiso con el sistema universitario argentino" tras la visita del Presidente.

"Reivindicamos el rol indispensable de las universidades nacionales y del sistema científico-tecnológico público en el desarrollo del país, y reclamamos el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso de la Nación", apunta el texto.

Y completa: "El diálogo entre el sector público y el privado es parte constitutiva de nuestra tradición universitaria. Sostener ese diálogo requiere, antes que nada, garantizar las condiciones materiales para que las universidades públicas donde nos formamos nosotros, nuestros colegas y muchos de nuestros estudiantes, puedan cumplir su misión".

La presencia del mandatario argentino en la mencionada universidad fue organizada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, titular de la cátedra de macroeconomía avanzada correspondiente a la maestría en economía de la UdeSA.

El texto lleva las firmas de Accomazzo Scotti, Natalia; Aisenstein, Angela; Abkiewicz, Ariel; Alemandi, Marcela María; Alías, Benjamín; Alles, Santiago; Andrada, Juan Cruz; André, Fernando; Anijovich, Rebeca; Ansolabehere, Pablo; Appugliese, Silvia Lorena; Aranguren, Catalina; Artopoulos, Alejandro; Balmaceda, Tomás; Bollini, Mariela; Boppadre, Rolando J.; Boyzas, Roberto; Buceta, Lucía; Bunge, Roberto; Buonoume, Juan; Busaniche, María Beatriz; Caimari, Lila; Calandri, Ismael; Canziani, Verónica; Caparrós, María Belén; Capelli, Lucila; Cappelletti, Graciela; Casiraghi, Leandro; Casiraghi, Tadeo; Castillo, Lilian; Castro, Gastón; Clark Di Leoni, Patricio; Coldeira, María Florencia; Cresto, Eleonora; Darmohraj, Adrian; Di Virgilio, María Mercedes; Dieleke, Edgardo; Dimant, Verónica; Dvoskin, Roberto; Edul, Cynthia; Escorcielo, Paula; Fededa, Juan Pablo; Fernández Molero, Diego; Fernández Piana, Lucas; Fernández Vallejo, Pablo; Fernández, Noelia; Ferrante, Franco; Ferrari, Analía; Fraiman, Daniel; Frías, Pedro; Galimidi, José Luis; Garaglia, Laura; García Negroni, María Marta; García Ramírez, Eduardo; Garibotti, María Belén; Garramuño, Florencia; Giribet, Juan Ignacio; Giusti, Sebastián; Golombek, Diego; Gómez Caride, Ezequiel; Gutiérrez, Gonzalo; Hora, Roy; Horne, Luz; Lassalle, Silvia; Leona, Julia; Lescano, Victoria; Libenson, Manuel; Liceaga, Mariana; Lombardo, Verónica; Lomé, Mariana; López Heine, Luna; López, Juan Manuel; Mantegna, Micaela; Marino, Santiago; Mas, Ignacio; Matovich, Iván; McCallum, Stephanie; McLoughlin, Mariana; Medina, Daniela; Merke, Federico; Mitchelstein, Eugenia; Monardo, Iván; Montagna, Georgina; Monti, Natalia; Morales, Noelia; Moreno, Verónica; Munilla, Lia; Novik, Laura; Oelsner, Andrea; Orbaiz, Pedro; Ottolenghi Viterbi, Tomás; Pando, Diego; Pérez, Gonzalo; Ponce, Camila Mariana; Pose, Claudio; Purita, Lara; Ramírez Gelbes, Silvia; Reynoso, Diego; Rivas, Axel; Rivero, Silvana; Roca, Agustín; Rodríguez Cirone, Emanuel; Romero, Nicolás; Rumi, Florencia; Sachella, Tomás; Sanz Perl, Yonatan; Schreider, Abigail; Scorticati, Camila; Scotti, Melisa; Seifert, Marcos; Serulnikov, Sergio; Singer, Joaquín C.; Siverino Bavio, Paula; Sosa Escudero, Walter; Spiouas, Ignacio; Steeb, Fernando; Steirvalt, Andrea; Suenzo, Facundo; Svarc, Marcela; Szychowski, Lucía; Tcherbbis Testa, Jimena; Trebucq, Laura; Trigo, Fabián; Turco, Pablo Alejandro; Ubelaker, Lisa; Vasen, Gustavo; Vrlijcak, Lucía; Walter, Jorge; y Zimmermann, Eduardo, entre otras.



