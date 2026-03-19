Gremios docentes rechazaron la propuesta de aumento del Gobierno por considerarla "insuficiente y alejada de la realidad"

Este jueves los sindicatos docentes no llegaron a un acuerdo con el Gobierno, por lo que las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 8 de abril.

De esta manera, en un encuentro celebrado en la sede de la Secretaría de Trabajo de la Nación, la Unión Docentes Argentinos (UDA) rechazó de plano la propuesta económica presentada por los funcionarios de Javier Milei, postergando cualquier posibilidad de acuerdo hasta el próximo mes.

El titular de UDA, Sergio Romero, sostuvo que el Gobierno ofreció elevar el salario mínimo docente a $650.000 para marzo y a $700.000 en abril, pero se consideró la propuesta "insuficiente".

"La propuesta se rechazó durante la reunión", señaló el dirigente, que apuntó: "No vamos a aceptar ningún salario que esté por debajo de la línea de pobreza".

La reunión de la paritaria nacional docente, coordinada por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, incluyó la presencia de representantes de los principales sindicatos docentes.

También dijo presente la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), presidida por Sonia Alesso, que confirmó que la propuesta salarial fue "rechazada de manera unánime por todas las organizaciones sindicales docentes por considerarla insuficiente y alejada de la realidad económica que atraviesan las y los trabajadores de la educación".

CTERA advirtió "la necesidad de establecer un salario acorde a la canasta familiar, reclamó la restitución del FONID, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, el aumento de las partidas para comedores escolares y copa de leche, y mayores recursos para infraestructura y construcción de escuelas".