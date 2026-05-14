Sindicatos docentes de la CGT intimaron al Gobierno Nacional por la paritaria nacional

Los gremios que nuclean a los trabajadores de la educación dentro de la Confederación General del Trabajo (CGT) difundieron este jueves un comunicado para el Ministerio de Capital Humano ante la falta de convocatoria a la instancia de negociación que debe determinar el salario mínimo para los docentes.

La Unión Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) emitieron un mensaje conjunto denunciando la inacción estatal.

Según los gremios, el Gobierno nacional está incumpliendo la normativa vigente al no habilitar el espacio de diálogo por paritarias. En el documento, las entidades advirtieron que "debido al incumplimiento por parte del Gobierno Nacional en convocar a reunión paritaria, los sindicatos docentes nacionales integrantes de la CGT emplazaron formalmente al Ministerio de Capital Humano a dar cumplimiento a dicha convocatoria".

Los gremios docentes demandan que el Gobierno cumpla con la instancia de paritarias y amenazan con medidas de fuerza.

La intimación lleva las firmas de los principales referentes sindicales del sector: Sergio Romero (UDA y secretario de Políticas Educativas de la CGT), Fabián Felman (CEA) y Marina Jaureguiberry (Sadop).

La cúpula gremial sostiene que el congelamiento de los haberes afecta la estabilidad económica de los docentes. De acuerdo a la información suministrada por los sindicatos, el haber básico se mantiene sin modificaciones desde hace doce meses.

En el texto difundido, remarcaron que "el salario mínimo docente a nivel nacional se encuentra estancado hace más de un año en pesos 500.000, mientras el Gobierno Nacional continúa recortando el presupuesto educativo".

Las organizaciones consideran que la falta de actualización salarial, frente a la evolución de los índices de precios, derivó en que un sector del personal educativo registre ingresos que se sitúan en niveles de indigencia.

Asimismo, señalaron que este conflicto no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un proceso de reducción del gasto público aplicado al sistema educativo nacional.

Los gremios sostienen que estas medidas impactan en el funcionamiento operativo tanto de los establecimientos públicos como los privados.

El reclamo de los sindicatos de la CGT se suma a la crisis de financiamiento que atraviesa el sector universitario. En las últimas semanas, los claustros de docentes, nodocentes y estudiantes intensificaron las protestas por la recomposición de los fondos para las facultades y la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario.

Desde la central obrera manifestaron que la política salarial docente y la inversión en el sistema público de enseñanza son ejes prioritarios de su agenda. Afirman que la ausencia de inversión estatal genuina en materia pedagógica condiciona las posibilidades de desarrollo y equidad en el país.

Hasta el momento, el Ministerio de Capital Humano no emitió una respuesta oficial ante la intimación.