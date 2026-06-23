¿Quién era la joven de 18 años que murió tras ser atropellada en la vereda por un colectivo?

Guadalupe Merlos Dipietro tenía toda la vida por delante, vivía en el barrio Lomas del Golf de Mar del Plata y su trágica muerte generó una profunda conmoción. La adolescente de 18 años fue la única víctima fatal del brutal accidente protagonizado por un interno de la línea 532 en el Boulevard Patricio Peralta Ramos.

Su familia fue notificada en la casa donde ella vivía minutos después del siniestro vial.

"Qué injusta es la vida. Qué triste noticia, mi hermosa Guadi. Toda una vida por vivir", expresó una de sus familiares en una publicación en las redes sociales. En el mismo texto, la mujer manifestó su consuelo al asegurar que su abuela y su tía la recibieron con amor en el más allá, concluyendo con un sentido "acá te vamos a extrañar, chiquita".

La publicación de la familia.

"No hay dolor más grande que la pérdida de un hermano, porque el alma llora cuando muere un familiar", otras de las publicaciones en relación al dolor de los hermanos de Guadi, como le decía su familia.

"Un abrazo al cielo, mi reina, y espero que puedas descansar en paz. Agradezco porque tuve de amiga a una persona tan hermosa como vos. Te amo con todas mis fuerzas. Te voy a extrañar todos los días, Guadi", escribió una amiga en Instagram.

El accidente

El siniestro vial ocurrió pasadas las 19 del lunes, en el tramo del boulevard que se ubica entre las calles Rivadavia y San Martín. El chofer del ómnibus perdió el control del vehículo por causas que son materia de investigación. Sin poder enderezar la marcha, el transporte público se subió por completo a la vereda e impactó de lleno contra una garita donde se resguardaban varias personas.

Personal médico de emergencias constató el fallecimiento de Guadalupe en el lugar del hecho debido a las graves lesiones sufridas. Al mismo tiempo, las ambulancias debieron trasladar de urgencia a otros cinco peatones que resultaron heridos hacia el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

La investigación judicial quedó a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, quien ordenó la realización de pericias mecánicas urgentes sobre la unidad de transporte. La principal hipótesis del caso apunta a una falla en el sistema del vehículo que le habría impedido maniobrar al conductor. Sin embargo, las autoridades de la fiscalía no descartan una posible imprudencia del chofer, quien deberá presentarse a declarar en las próximas horas.