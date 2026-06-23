Dolor en La Pampa: por qué ocurrió el accidente en el cual murieron cuatro hermanas

La investigación por el accidente fatal ocurrido en La Pampa, en el cual murieron cuatro hermanas, buscan determinar por qué ocurrió la tragedia y si la escasa visibilidad y los problemas de señalización influyeron en el mortal desenlace.

Las víctimas fatales, identificadas como Olga Sosa, de 66 años; Cristina Sosa, de 60; Esmeralda Sosa, de 56; y Estela Sosa, de 54, viajaban junto a otra hermana, Dominga Sosa, de 49, quien sobrevivió, para visitar a una familiar que se encontraba internada tras haber sido sometida a una intervención quirúrgica en Santa Rosa.

De acuerdo con la información recabada hasta el momento, el accidente ocurrió en la intersección de la Ruta Provincial 14 y la Ruta Nacional 35, cuando la Ford EcoSport en la que viajaban las mujeres cayó en una zona cubierta por agua acumulada en el Bajo Giuliani.

El accidente fatal ocurrió en la zona del Bajo Giuliani, en La Pampa.

Fuentes oficiales explicaron a Crónica que el lugar presenta una configuración particular, con una intersección en forma de "T" y muy poca iluminación. Según indicaron, la conductora "se pasó de largo".

"La ruta que tiene más tránsito es la 35. Ella venía por la 14, que no tiene mucho tráfico, y chocó contra el espejo de agua", agregaron los informantes.

El vehículo quedó sumergido y cuatro de las ocupantes no lograron salir. Dominga fue la única sobreviviente. Tras abandonar el rodado por sus propios medios, alertó inmediatamente a los equipos de emergencia.

El accidente fatal ocurrió en la zona del Bajo Giuliani, en La Pampa.

La causa está en manos de la fiscal Cecilia Martiní, quien dirige las actuaciones judiciales destinadas a reconstruir con precisión qué sucedió durante los instantes previos al accidente.

Entre las hipótesis que analizan los investigadores aparecen la falta de iluminación, la señalización insuficiente y las dificultades para advertir el final de la traza en medio de la oscuridad.

El accidente fatal ocurrió en la zona del Bajo Giuliani, en La Pampa.

El hecho volvió a poner bajo la lupa el estado de las rutas que conectan el oeste pampeano con la capital provincial. Vecinos y automovilistas vienen advirtiendo desde hace años sobre los riesgos existentes en el Bajo Giuliani, un sector que registra antecedentes de numerosos siniestros y que suele ser señalado por problemas de infraestructura vial.

Además, las fuentes consultadas recordaron a Crónica que se trata de un tramo de la Ruta Nacional 35 que sufrió graves daños durante las inundaciones de 2017. Según explicaron, las reparaciones debieron ser afrontadas por la provincia debido a que el entonces presidente Mauricio Macri no envió los fondos necesarios para ejecutar las obras.