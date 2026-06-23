"El colectivero perdió el control", aseguró una testigo del accidente en el que murió una chica de 18 años

Una joven de 18 años murió y otras seis personas resultaron heridas tras ser atropelladas por un colectivo de la línea 532 en Mar del Plata.

El trágico hecho ocurrió el lunes por la tarde en la zona costera, cuando el chofer perdió el control del vehículo y subió a la vereda en un área de gran concurrencia.

Testigos relatan minutos de terror en el accidente de Mar del Plata

Los peatones y vecinos que presenciaron el accidente vial coincidieron en que el conductor de la unidad no pudo frenar la marcha.



"El colectivero perdió el control, se notaba que no lo podía dominar", relató un testigo conmocionado por el impacto en declaraciones a la prensa. Tras el estruendo inicial, se vivieron escenas de desesperación debido a que varias víctimas quedaron atrapadas debajo de las ruedas.

El chofer, quien dio negativo en el test de alcoholemia, argumentó en el lugar que el transporte sufrió un desperfecto mecánico y se quedó sin frenos. El imputado permanece en libertad y deberá declarar ante la Fiscalía de Delitos Culposos.

Parte médico de los heridos internados en el Hospital Alende

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires emitió un informe sobre el estado de los seis pacientes ingresados al Hospital Interzonal General de Agudos "Oscar Alende". Según las autoridades sanitarias, todos los afectados se encuentran actualmente estables.

Entre los heridos graves, un adolescente de 15 años permanece en la unidad de terapia intensiva debido a traumatismos faciales y la fractura de un miembro superior. El resto de las personas atropelladas continúan bajo observación médica y evolucionan de forma favorable.

Próximos pasos judiciales: Este martes a las 14 se realizará la autopsia de la joven fallecida, mientras que las pericias mecánicas sobre el colectivo se llevarán a cabo el viernes por la mañana.