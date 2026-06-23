"Te vamos a extrañar": la dolorosa despedida a la joven de 18 años que fue atropellada en Mar del Plata

Familiares y amigos de Guadalupe Merlos Dipietro, la joven de 18 años que murió tras ser embestida por un colectivo en la ciudad de Mar del Plata, la despidieron con mensajes a través de las redes sociales.

Familiares, allegados y vecinos del barrio Lomas del Golf utilizaron plataformas virtuales para manifestar su pesar ante el deceso de la única víctima fatal del siniestro vial.

Guadalupe falleció el lunes pasado debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el impacto del vehículo de la línea 532 que se subió a la vereda del Boulevard Peralta Ramos por causas que se encuentran bajo investigación.

Allegados de la adolescente le dedicaron varios mensajes para despedirla. "Qué injusta es la vida. Qué triste noticia, mi hermosa Guadi. Toda una vida por vivir. Estoy segura de que tu abuela y tu tía te recibieron con amor, acá te vamos a extrañar, chiquita", expresó un familiar.

La familia Diprieto despidió a la adolescente con un sentido mensaje en redes sociales.

Otro familiar, compartió una segunda publicación que acompañaba una fotografía de los hermanos de la víctima en el hospital. "No hay dolor más grande que la pérdida de un hermano, porque el alma llora cuando muere un familiar", dice el posteo.

Por su parte, los compañeros de colegio de Merlos Dipietro sumaron dedicatorias en Instagram. Una de sus amigas más cercanas le escribió: "Un abrazo al cielo, mi reina, y espero que puedas descansar en paz. Agradezco porque tuve de amiga a una persona tan hermosa como vos. Te amo con todas mis fuerzas. Te voy a extrañar todos los días, Guadi".

Las publicaciones se multiplicaron con el correr de las horas. También se sumaron a la despedida vecinos del barrio Lomas del Golf, donde vivía Guadalupe.

Una de las amigas de Guadalupe, la despidió con una publicación en Instagram.

Cómo avanza la investigación del accidente

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos, bajo la dirección del fiscal Germán Tapia Vera, quien ordenó una serie de pericias para determinar las causas por las cuales el ómnibus perdió el control, subió a la vereda y provocó la muerte de la joven, además de dejar heridas a otras seis personas.

Mientras el entorno de la víctima la despedida y sostiene los reclamos de justicia en redes sociales, dos de los heridos en el siniestro, de 15 y 18 años, continúan internados en estado crítico en la unidad de terapia intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

En tanto, el chofer del colectivo se encuentra imputado por homicidio culposo y lesiones, aunque no fue detenido. Será indagado por la Fiscalía en las próximas horas.