Dos ladrones hirieron a joven a cuchilladas para robarle la moto

Dos ladrones hirieron a cuchilladas a un joven, de 25 años, porque se resistió al robo de la motocicleta. El suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales detuvieron a los malvivientes.

Voceros judiciales revelaron que el hecho, que aconteció días pasados, pero que se conoció este martes, se produjo en Florida al 900, entre Nicaragua y Guatemala, en el Barrio Sargento Cabral, cuando esos delincuentes interceptaron, con fines de robo, a la víctima, quien se movilizaba a bordo de un vehículo Yamaha ZF 450.

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Según agregaron los informantes, dichos hampones amenazaron al muchacho y le exigieron la entrega del rodado, pero el damnificado resolvió ofrecer resistencia a que le sustrajeran la unidad.

Trascendió que, por tal motivo, los individuos agredieron al joven a cuchilladas y, de inmediato, se dieron a la fuga.

A la víctima la condujeron, en una ambulancia, a un hospital de la zona, donde los médicos certificaron que presentaba heridas de arma blanca en los glúteos y en una de las piernas.

Apresaron a los implicados

Mientras tanto, los servidores públicos de la comisaría segunda y del Comando Patrulla (C.P.) del distrito iniciaron un rastrillaje en las calles del vecindario, oportunidad en la que observaron a dichos asaltantes, quienes, al verse sorprendidos, huyeron a la carrera y se refugiaron en una finca abandonada, pero finalmente culminaron apresados por los policías.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo y lesiones", la doctora Karina Guyot, fiscal de la Unidad Funcional perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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