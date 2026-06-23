Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 23 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
PROCEDIMIENTO

Apresaron al líder de una banda que hacía estafas virtuales y operaba desde la cárcel: cómo era el engaño

El individuo, de 37 años, fue detenido por los investigadores de la Policía Federal Argentina en el barrio porteño de Retiro.

Fernando Vázquez
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Un delincuente, sindicado como líder de una banda que hacía estafas virtuales y que actuaba desde la cárcel bonaerense de Sierra Chica, fue detenido por los pesquisas de la Policía Federal Argentina (P.F.A.), en un operativo efectuado en el barrio porteño de Retiro.

Voceros judiciales revelaron que este individuo, de 37 años, resultó apresado tras ser sorprendido mientras se disponía a subir a un micro de larga distancia en la estación de ómnibus situada en esa zona, con destino a la ciudad cordobesa de Bell Ville.

Todas las noticias de Crónica, en vivo

Según agregaron los informantes, el procedimiento estuvo a cargo de los servidores públicos de la División Búsqueda de Prófugos y en base a las directivas impartidas por el magistrado Federico Antonio Barberena, titular del Juzgado de Garantías N° 10 de los tribunales de Azul.

El grupo actuaba de esta manera

Trascendió que las diligencias investigativas comenzaron en 2024 al certificarse la existencia de falsos viajes de excursión a través de diferentes plataformas. Los delincuentes simulaban ser empleados pertenecientes a una empresa de turismo, solicitando señas, pagos parciales y o totales de los supuestos tours que ofertaban

Al recibir el dinero, los maleantes bloqueaban sus perfiles digitales. A su vez, las autoridades certificaron que el grupo estaba integrado por gran cantidad de marginales y que varios de ellos se hallaban alojados en la Unidad Penal N° 2, situada en Sierra Chica. Su cabecilla (el actual arrestado), se encargaba de "reclutar" a titulares de diversas cuentas bancarias y de billeteras virtuales, quienes obraban de "presta-cuentas".

A esas personas se les modificaba el alias por nombres de empresas ficticias, para luego generar los correspondientes links de pagos que eran empleados con el objetivo de estafar a los damnificados.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia
Noticias

"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales
Noticias

Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales

4
El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
Noticias

El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

5
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

Últimas noticias de Policiales