Apresaron al líder de una banda que hacía estafas virtuales y operaba desde la cárcel: cómo era el engaño

Un delincuente, sindicado como líder de una banda que hacía estafas virtuales y que actuaba desde la cárcel bonaerense de Sierra Chica, fue detenido por los pesquisas de la Policía Federal Argentina (P.F.A.), en un operativo efectuado en el barrio porteño de Retiro.

Voceros judiciales revelaron que este individuo, de 37 años, resultó apresado tras ser sorprendido mientras se disponía a subir a un micro de larga distancia en la estación de ómnibus situada en esa zona, con destino a la ciudad cordobesa de Bell Ville.

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Según agregaron los informantes, el procedimiento estuvo a cargo de los servidores públicos de la División Búsqueda de Prófugos y en base a las directivas impartidas por el magistrado Federico Antonio Barberena, titular del Juzgado de Garantías N° 10 de los tribunales de Azul.

El grupo actuaba de esta manera





Trascendió que las diligencias investigativas comenzaron en 2024 al certificarse la existencia de falsos viajes de excursión a través de diferentes plataformas. Los delincuentes simulaban ser empleados pertenecientes a una empresa de turismo, solicitando señas, pagos parciales y o totales de los supuestos tours que ofertaban.

Al recibir el dinero, los maleantes bloqueaban sus perfiles digitales. A su vez, las autoridades certificaron que el grupo estaba integrado por gran cantidad de marginales y que varios de ellos se hallaban alojados en la Unidad Penal N° 2, situada en Sierra Chica. Su cabecilla (el actual arrestado), se encargaba de "reclutar" a titulares de diversas cuentas bancarias y de billeteras virtuales, quienes obraban de "presta-cuentas".

A esas personas se les modificaba el alias por nombres de empresas ficticias, para luego generar los correspondientes links de pagos que eran empleados con el objetivo de estafar a los damnificados.

Por F.V.

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