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Martes, 23 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
DRAMÁTICO

Rescataron a una mujer que era mantenida cautiva por un dealer de drogas

El caso ocurrió en la zona sur del conurbano bonaerense y los policías detuvieron al individuo.

Fernando Vázquez
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Una mujer de 28 años, que era mantenida cautiva por un dealer de drogas en una vivienda, fue rescatada por los policías, quienes además detuvieron al individuo, en un dramático suceso registrado en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron que el hombre, de 30 años, contaba en la actualidad con solicitud de captura emitida por los funcionarios de la Justicia Federal, en un expediente por comercialización de sustancias estupefacientes.

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Según agregaron los informantes, las diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la comisaría primera del distrito y del Grupo Halcón como saldo de un allanamiento, realizado días pasados en una finca situada en el cruce de Mozart y Alberdi.

Liberaron a la rehén

Trascendió que, al ingresar al inmueble, los funcionarios observaron a la víctima, que yacía tendida en un colchón, oportunidad en la que de inmediato liberaron a la rehén y, a su vez, procedieron a apresar al delincuente.

Al requisar el domicilio, los efectivos policiales consiguieron incautar 18 municiones para armas nueve milímetros.

Intervino en la causa penal  la doctora Mariana Patricia Curra Zamaniego, fiscal de la Unidad Funcional N° 6 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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