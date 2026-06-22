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Lunes, 22 de junio de 2026

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Tras persecución "de película", capturaron a dos motochorros que cometían asaltos con un arma de juguete

El procedimiento se realizó en la zona sur del Gran Buenos Aires. Los apresados tienen 26 y 23 años.

Fernando Vázquez
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Dos motochorros, de 26 y de 23 años, fueron detenidos por los pesquisas policiales como saldo de una persecución. El suceso se registró el fin de semana en el sur del conurbano bonaerense y los hampones amenazaban a las víctimas con un arma de juguete.

Voceros judiciales revelaron que los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) observaron a los individuos mientras se movilizaban a bordo de un motovehículo Keller de 110cc.

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Según agregaron los informantes, los sujetos, al observar a los uniformados, resolvieron fugar en el rodado, originándose por dicho motivo una cinematográfica persecución.

Trascendió que los marginales resultaron apresados luego de ser interceptados en el cruce de avenida Bartolomé Mitre y Neuquén.

Utilizaban un arma de juguete

A los aprehendidos les incautaron un arma de juguete que estos malvivientes utilizaban para amedrentar a los damnificados.

Intervino en la causa penal la Unidad Funcional N° 1 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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