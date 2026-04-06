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Lunes, 6 de abril de 2026

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Un hombre armado tomó de rehén a una mujer en la estación de Temperley: el dramático relato de los testigos

Micaela estaba comprando en un mayorista cuando el ladrón entró con un arma. Thiago lo vio escaparse hacia el tren. Ambos hablaron en exclusiva con este medio.

Un ladrón armado que tomó a una mujer de rehén con una granada en el Tren Roca fue detenido este lunes en la estación de Temperley, tras casi una hora de operativo policial. 

La víctima fue liberada y trasladada al Hospital Gandulfo en estado de shock. Crónica habló en exclusiva con dos testigos que estuvieron en el lugar desde el inicio.

Micaela, la testigo del mayorista: "Todos quietos"

Micaela estaba comprando en un mayorista de golosinas de Cangallo 50, a media cuadra de la estación, cuando todo comenzó. "Cuando me estaban por cobrar, entra un hombre flaco, alto, con gorra y un arma en la mano y dice: 'todos quietos'", relató.

Lo que más la impactó fue la actitud del delincuente: "Entró tranquilo, como si nada". Ante el peligro, reaccionó de forma instintiva. "Salí corriendo a lo ciego. Sé que tenía una mochila, pero no sé de qué color", agregó.

Thiago, el pasajero que vio la fuga: "Se metió en el tren"

Thiago viajaba en esa formación del Tren Roca y bajó justo cuando el caos ya había comenzado en el andén. "Yo venía en ese tren y cuando bajo, veo gente corriendo y gritando", describió.

El testigo reconstruyó lo que vio: "Parece que estaba robando y se escapaba de la policía y se metió ahí". Confirmó además que el sujeto estaba armado: "Tenía un arma de fuego".

Tras más de 40 minutos de negociación policial, el ladrón liberó a la rehén, se entregó, y quedó a disposición de la Justicia

Trenes Argentinos canceló servicios de los ramales Alejandro Korn, Bosques vía Temperley y Ezeiza durante el operativo.

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