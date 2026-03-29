Temperley es el dueño del Sur: derrotó a Los Andes en un clásico caliente y con polémica

El clásico del Sur tuvo de todo. Polémicas, discusiones, un penal malogrado cerca del final y el agónico triunfo de Temperley ante Los Andes por 1-0 con gol de Fernando Brandán.

El Celeste avisó a los 10 minutos del primer tiempo y luego le costó volver a crear peligro. En el arranque del derbi, Franco Benítez enganchó ante la marca de Julián Rodríguez Vuotto. El diez visitante cedió hacia el medio y cuando Facundo Krüger solamente la tenía que soplar apareció Daniel Franco para despejar en la línea.

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Los Andes mejoró y mereció mejor suerte en la etapa inicial. Pasado el cuarto de hora lo tuvo Mauricio Asenjo con un cabezazo tras un lateral que se fue cerca del palo izquierdo. Después, Franco apareció en un rol ofensivo y su frentazo salió besando el caño derecho del arco de Temperley.

Cuando se terminaba la primera parte, Asenjo contó con una de las más claras para los de Lomas tras ganarle la marca a Santiago Flores y dibujar una palomita que Ezequiel Mastrolía salvó de manera fenomenal.

En el segundo tiempo, los de Leonardo Lemos tuvieron más decisión para ganar el clásico que los dirigidos por Nicolás Domingo. Asenjo volvió a intentar con un cabezazo que contuvo el arquero del Celeste. Y más tarde, Mastrolía se hizo gigante al taparle en el área chica un tiro a quemarropa de Camilo Viganoni.

Cuando el partido se terminaba Bruno Amiconi sancionó un polémico penal para Los Andes que protestó todo Temperley. La decisión que generó fuertes discusiones entre jugadores e integrantes de ambos cuerpos técnicos terminó con justicia divina para la gente del Celeste, ya que Asenjo, desde los doce pasos, la mandó por arriba del travesaño.

"Justicia Divina"



Porque Asenjo erró el penal y lo tiro por arriba del travesaño. Temperley iguala ante Los Andes. pic.twitter.com/YHOilV7Msp — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 29, 2026

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Cuando el empate sin goles parecía lamentar al local y conformar a la visita, llegó el desborde de Lorenzo Monti Azpiazu y el gol de Fernando Brandán, y desatar un tremendo festejo Celeste que finalmente se quedó con el clásico del Sur.

"Fernando Brandán"



Por el gol del jugador de Temperley en la última jugada del partido ante Los Andes. pic.twitter.com/TXGbEuPwke — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 29, 2026





"Festejo"



Porque Temperley se quedó con el clásico del sur y venció a Los Andes 1 a 0 con un horrible arbitraje de Amiconi. pic.twitter.com/AVzpeNEa7y — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 29, 2026