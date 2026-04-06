¡VIDEO! Tren Roca: un hombre armado tomó a una mujer de rehén en la estación Temperley

Demoras en el servicio del Tren Roca por una persona armada en la estación Temperley.Ante el fuerte operativo policial desplegado, según pudo saber Crónica, los "ramales Ezeiza, Korn y Bosques están interrumpidos".

Las fuentes consultadas, indicaron que "el hecho se registró en el tren 3210 que circulaba por el anden 2, donde el implicado amenazó a la víctima".Ante el arribo de varios efectivos policiales, el sujeto cedió a realizar un intercambió y así un agente tomó el lugar de la chica.

Varios testigos, señalaron que el malviviente amenazada con detonar una granada y se cree que habría cometido un robo, por lo que estaba huyendo de la ley.

Tras varios minutos de tensión, el sujeto fue reducido por la policía.

Ante los hechos, la empresa estatal Trenes Argentinos informó que los trenes que conectan la terminal de Constitución con el sur del Conurbano bonaerense circulan con cronogramas alterados, afectando a miles de pasajeros que utilizan el transporte en horas de la tarde.

Ramales afectados y cancelaciones

El despliegue de las fuerzas de seguridad en la zona de las vías forzó la interrupción parcial de la circulación habitual.

Según los reportes oficiales, los ramales más comprometidos son aquellos que pasan por el nodo ferroviario de Temperley, específicamente los servicios con destino a Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques (vía Temperley).

Los usuarios reportaron a través de redes sociales la cancelación de varias formaciones y demoras que superan los 50 minutos.

"El servicio se encuentra con demoras y cancelaciones por operativo policial en estación Temperley", detalló la operadora ferroviaria en sus canales oficiales de comunicación técnica, sin precisar aún el tiempo estimado para la normalización de la frecuencia.

Impacto en los pasajeros de Lomas de Zamora

La situación generó aglomeraciones en los andenes de Constitución y otras estaciones intermedias como Lanús y Banfield.

Ante la incertidumbre sobre el restablecimiento total del servicio, muchos pasajeros han optado por medios de transporte alternativos, como las líneas de colectivos que recorren la avenida Hipólito Yrigoyen.

Desde la prestadora del servicio indicaron que las autoridades policiales trabajan en el lugar para resolver la situación a la brevedad.

"Personal de seguridad se encuentra trabajando en la zona de vías para liberar la traza", señalaron fuentes vinculadas al operativo, aunque por el momento se mantiene la restricción en la velocidad de circulación por precaución.