Ladrón fue herido de bala por policías al ser sorprendido mientras fugaba en un coche robado

Un ladrón, que junto a otros hampones se movilizaba en un coche robado, fue detenido herido de bala luego de un tiroteo que mantuvo con policías, en un suceso registrado en el oeste del conurbano bonaerense. Los otros malvivientes alcanzaron a fugar y son buscados por los pesquisas.

Voceros judiciales revelaron que el hecho, que aconteció días pasados, pero que se conoció este martes, comenzó cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) trataron de identificar a varios individuos, que se hallaban a bordo de un Toyota Corolla blanco, en el cruce de la avenida Militar y Barragán, en uno de los accesos al Barrio Ejército de los Andes, conocido tradicionalmente como el Fuerte Apache.

Todas las noticias de Crónica, en vivo





Según agregaron los informantes, los sujetos, al verse sorprendidos, resolvieron escapar en el vehículo, originándose por tal motivo una persecución.

Enfrentamiento a disparos





Trascendió que los marginales chocaron en la esquina de Federico García Lorca y Juan José Paso, ocasión en la que descendieron del rodado y se enfrentaron a disparos con los uniformados.

En dichas circunstancias, uno de los delincuentes resultó herido de arma de fuego, mientras que los demás implicados decidieron huir a la carrera, presuntamente ilesos, escondiéndose de inmediato dentro del mencionado complejo habitacional.

Minutos más tarde, al malviviente baleado lo condujeron de urgencia al Hospital Zonal General de Agudos Profesor Doctor Ramón Carrillo.

Vehículo robado





Al empezar a investigar lo acontecido, los servidores públicos de la comisaría sexta del distrito comprobaron que el Toyota Corolla había sido sustraído en la Ciudad de Buenos Aires.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy