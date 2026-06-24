¡VIDEO! Así una adolescente escapó de un intento de secuestro

Una adolescente fue interceptada por un hombre a plena luz del día, pero logró escapar tras resistirse a ser ingresada por la fuerza a un utilitario. La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 1 bajo la carátula de "averiguación de ilícito".

El hecho fue registrado por una cámara de seguridad el domingo pasado a las 15.30 en la localidad de El Olimpo.

En las imágenes, se puede observar a la joven mientras caminaba por la vereda en el cruce de las calles San Martín y Pasaje Néstor Kirchner. Segundos después, una camioneta utilitaria Renault Kangoo de color gris detiene su marcha a pocos metros.

Según el video que fue incorporado a la causa, el hombre descendió rápidamente del vehículo y se dirigió hacia la menor de edad. Acto seguido, la sujetó desde atrás, lo que dio inicio a un forcejeo entre ambos.

El sospechoso intentó por la fuerza introducir a la joven hacia el sector del asiento del acompañante, pero la víctima se resistió e impidió que el agresor lograra cerrar la puerta del utilitario por completo.

Tras arrastrarla unos metros, el hombre la soltó finalmente.

El conductor reanudó la marcha y se retiró del lugar a toda velocidad.

Tras la denuncia, las autoridades activaron el rastreo y la localización del vehículo involucrado. Fuentes ligadas a la investigación confirmaron además la detención del conductor de la camioneta en las últimas horas.

Qué declaró el detenido

Al momento de prestar declaración ante las autoridades, el imputado rechazó la hipótesis de una tentativa de secuestro y argumentó que su propósito original era un robo.

El detenido alegó que la situación de forcejeo visible en los videos fue consecuencia de la resistencia de la víctima ante el robo de sus pertenencias.

En tanto, la declaración de la joven y de los testigos podrá aportar nuevos datos para el avance del expediente. Los peritajes sobre las imágenes y el análisis del recorrido del utilitario definirán si se mantiene la calificación actual o si se modifica a una tipificación penal de mayor gravedad.