Degollaron a un motociclista y abandonaron el cadáver entre pastizales

Un motociclista de 54 años apareció degollado entre pastizales y, a raíz del suceso, las autoridades policiales detuvieron a un ciclista. El crimen se registró en el sur de la Provincia de Buenos Aires y el individuo que fue apresado vivía con la víctima en una pensión.

Voceros judiciales revelaron que el fallecido fue identificado, en forma oficial, como Roberto Claudio Rodríguez.

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Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió el 6 de junio cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.), al recibir una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, arribaron a un predio situado en calle 126, entre 28 y 29, oportunidad en la que hallaron el cadáver de Rodríguez.

Trascendió que el hombre yacía tendido entre varios pastizales y en las cercanías de un arroyo, mientras que a pocos metros los uniformados incautaron una motocicleta Motomel, con el dominio finalizado en FJZ, y un casco, que eran utilizados por el sujeto que había sido mortalmente agredido.

Heridas de gravedad





Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso, determinaron que presentaba un certero corte en la región del cuello y establecieron que el asesinato había sido perpetrado entre 24 a 48 horas antes de que fuera localizado el cuerpo de la víctima.

En base a diversas imágenes que captaron las cámaras de vigilancia instaladas en el mencionado vecindario, los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito averiguaron que el motociclista había sido atacado por un individuo, que luego fugó a bordo de una bicicleta y que ambas personas compartían una habitación en una pensión ubicada en la calle 34, entre 128 y 129.

Se realizó un allanamiento





Gracias a estas pruebas, los policías apresaron al agresor, de 60 años, al interceptarlo en la vía pública, en las inmediaciones de una vivienda existente en calle 611, entre 123 y 124, y posteriormente, al allanarse el inmueble, se procedió a incautar una bicicleta utilizada por el sexagenario para dirigirse al escenario del crimen, una cuchilla tipo carnicero provista de una hoja de 30 centímetros de longitud, una bolsa de tela con presuntas manchas de sangre, y varias prendas de vestir que el implicado tenía colocadas al momento del asesinato (un cuello polar, un pantalón y un par de zapatillas).

Intervinieron en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", el doctor Alvaro Garganta, fiscal de la Unidad Funcional N° 11, y el magistrado Juan Pablo Masi, titular del Juzgado de Garantías N° 4, pertenecientes a los tribunales platenses.

Por F.V.

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