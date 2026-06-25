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Jueves, 25 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
FEMICIDIO

Horror: una mujer fue asesinada a cuchilladas por su ex cuñado, quien habría sufrido un brote psicótivco

El caso ocurrió en la capital jujeña y la víctima, que tenía 47 años, era madre de un niño con autismo.

Fernando Vázquez
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Una mujer de 47 años, madre de un niño con autismo, fue asesinada por su ex cuñado, quien la agredió a cuchilladas en su vivienda, en un femicidio registrado en la capital de la Provincia de Jujuy. Los policías detuvieron al criminal, quien se cree que habría atacado a la víctima durante un brote psicótico.

Voceros revelaron que la víctima fatal fue identificada, en forma oficial, como Nora Beatriz Borda.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en una finca situada en una finca situada en Teniente 1ª Vázquez al 800, en el Barrio Alto Comedero.

Mortal agresión

Trascendió que Borda se hallaba con el individuo, de 35 años, en el comedor de su inmueble, oportunidad en la que, repentinamente, el hombre se apoderó de un cuchillo y agredió a su ex familiar.

Minutos más tarde, los demás parientes que estaban en la casa redujeron al sujeto, quien posteriormente fue apresado por los servidores públicos de la comisaría local y conducido al Hospital Pablo Soria ya que se había aplicado cortes en diversas partes del cuerpo.

El expediente

Consta en el expediente que la persona asesinada era progenitora de un chico de 8 años con autismo. El femicida habría matado a la mujer durante un brote psicótico.

Por F.V.

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