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Viernes, 26 de junio de 2026

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CONMOCIÓN

Encontraron muerto a un jubilado en su casa: investigan si fue asesinado en un asalto

El caso ocurrió en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Tenía 83 años.

Fernando Vázquez
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Un jubilado, de 83 años, apareció muerto en su vivienda y se cree que habría sido asesinado por ladrones en un asalto. El suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Felipe Vedia.

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Según precisaron los informantes, el hecho se descubrió el miércoles en  la casa en la que residía el hombre, situada en el cruce de Alberdi y Perito Moreno, en el Barrio Aurora Sur.

De acuerdo a la investigación, el hombre habría sido sido sorprendido por dos ladrones en su dormitorio. Se procuran establecer los motivos que provocaron el fallecimiento.

Se realizan diferentes procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría primera del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de esclarecer lo acontecido.

Interviene en la causa penal Carina Vanesa Saucedo, fiscal en turno de la Unidad Funcional N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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