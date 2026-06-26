Atraparon a dos delincuentes que raptaron y desvalijaron a remisero

Dos ladrones, que habían raptado y desvalijado a un remisero, fueron detenidos en el norte del conurbano bonaerense. Los delincuentes habían dejado atado al chofer del vehículo de alquiler.



Voceros judiciales revelaron que el mayor de los implicados, de 35 años y que contaba con antecedentes por "tentativa de homicidio", resultó apresado como saldo de un allanamiento realizado en la villa Hall; en tanto se estableció que su cómplice, de 25, se hallaba alojado en una comisaría en un expediente por "robo agravado por el uso de armas".

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Según indicaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) del distrito en el que aconteció el delito y en base a las directivas impartidas por la fiscal María Paula Hertrig.

Trascendió que al primero de los sospechosos le incautaron las prendas de vestir que tenía colocadas cuando perpetró el ilícito.

La investigación

Consta en el sumario que el hecho se produjo el 1 de junio y comenzó en el cruce de Chacabuco y French, cuando los asaltantes, que fingieron ser clientes, ascendieron a un Citroën C4 utilizado por la víctima, de 51 años, quien se desempeñaba como chofer mediante una aplicación.

Los individuos le señalaron al damnificado que los condujera hasta un hospital de la zona, pero, al arribar a destino, le indicaron que se dirigiera a la esquina de Yerbal y pasaje del Jardín, oportunidad en la que uno de ellos lo intimidó, apoyándole un elemento metálico en la nuca, mientras que el restante lo agredía física y verbalmente, despojándolo de sus diversos objetos de valor.

Lo abandonaron maniatado

Posteriormente colocaron al hombre en el asiento del acompañante, lo maniataron con un cable de cargador de teléfono celular y además le sustrajeron el auto.

Minutos más tarde, los individuos colisionaron el vehículo del remisero y emprendieron la fuga a la carrera, ocasión en la que la víctima quedó maniatada en el lugar. Durante ese escape uno de los marginales dejó un celular en el asiento trasero del automóvil.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo agravado y privación ilegal de la libertad", el Juzgado de Garantías N° 4 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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